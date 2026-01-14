Размер шрифта
В Совфеде отреагировали на кандидата от ЕС на роль переговорщика с Россией

Сенатор Джабаров: Стубб не подходит на роль переговорщика от ЕС с Россией
Нина Зотина/РИА Новости

Президент Финляндии Александр Стубб не подходит на роль переговорщика от Евросоюза (ЕС) с Россией. Об этом в интервью NEWS.ru заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, выбор этой фигуры вызывает серьезные вопросы. Он объяснил, что выбор может быть обусловлен том, что Финляндия — ближайший сосед России, однако стана входит не только в Евросоюз, но и в НАТО. Помимо этого, Стубб поддерживает неплохие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

«Мне кажется, что кандидатура не очень удачная, потому что президент Финляндии достаточно резко повел себя в предыдущие месяцы, когда заявлял откровенно русофобскую политику», — добавил Джабаров.

Сенатор отметил, что многие граждане РФ оценивали Стубба как чуть ли не «ярого врага», но это решаемый вопрос. Он сообщил, что в ЕС могут подобрать подходящую кандидатуру.

До этого член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что идея создания должности спецпосланника Евросоюза (ЕС) по переговорам с Россией «весьма мутная».

Ранее в Совфеде назвали условия для возобновления диалога России с Европой.

