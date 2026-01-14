«На обочине истории». Как в Москве оценили идею о назначении спецпосланника ЕС для переговоров по Украине

В странах Евросоюза обсуждают возможность учреждения должности спецпосланника для переговоров по Украине. Среди возможных кандидатов называют заместительницу председателя Европейской комиссии Каю Каллас, саму главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и президента Финляндии Александра Стубба. Кто из европейских политиков лучше всего подойдет на должность спецпосланника ЕС для переговоров по Украине и как к этой инициативе отнеслись в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Правительства европейских стран прорабатывают возможность назначения представителя, который будет отстаивать интересы Евросоюза в мирных переговорах по Украине. С подобной инициативой выступили лидеры Франции и Италии, сообщило издание Politico.

«Европейские лидеры опасаются, что Соединенные Штаты заключат сделку с Россией за их спиной, а потому стремятся участвовать в переговорах. Европа сможет сохранить свои «красные линии», такие как потенциальное будущее членство Украины в НАТО, только если ЕС будет иметь место за столом переговоров», — говорится в материале.

По мнению Politico, внедрение подобной должности станет беспрецедентным сдвигом в процессе взаимодействия Европы с США и Россией по украинскому вопросу и позволит «отстоять вопросы, касающиеся европейской безопасности».

В конце декабря 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон спустя долгое время допустил, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Точку зрения французского лидера поддержала и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Итальянский премьер заявила, что Европа должна начать говорить «в один голос», пока же звучит только разрозненный хор голосов.

Позже стало известно, что предложение президента Франции получило поддержку и среди других стран Евросоюза, так как участие в переговорах может дать понять Вашингтону и Москве, что Брюссель тоже обладает рычагами влияния.

На правильном пути

В России к предложению европейских политиков о назначении спецпосланника для переговоров по Украине отнеслись неоднозначно. Так, директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Европа уже незримо участвует в переговорном треугольнике Вашингтон — Москва — Киев , но для достижения реальных успехов необходимо реальное присутствие Европы за столом переговоров.

«Евросоюз незримо уже давно участвует в переговорном процессе, потому что украинский лидер Владимир Зеленский и шагу ступить не может без советов Брюсселя. Перед любыми важными переговорами или встречами с американскими представителями Киев всегда связывается с европейскими политиками. Однако это призрачное присутствие стало выглядеть достаточно комично на фоне активной деятельности Соединенных Штатов», — сказал политолог.

Он пояснил, что Евросоюз всеми силами хочет показать, что он имеет какую-то власть над Украиной и в решении важных международных проблем. Однако на фоне успешного опыта американских контактов с Россией именно европейцы остаются не у дел, добавил Топорнин.

«Приведет ли назначение спецпосланника для переговоров по Украине к каким-то реальным результатам, сказать сложно. Необходимо понять, какой будет мандат у этого спецпосланника, какой у него будет круг полномочий. Однако хочется отметить, что само по себе желание Европы идти на контакт с Россией — это позитивный момент, так как Москве и Брюсселю тоже есть что обсудить», — считает политолог.

В ходе прямых контактов Москва и Брюссель могли бы прямо обсудить вопросы об угрозах размещения европейских военных на украинской территории, о гарантиях безопасности для Украины со стороны Европы и о гарантиях безопасности для Европы со стороны России, предположил Топорнин.

Определение формата переговоров по украинскому вопросу в любом случае зависит от российского руководства, но европейцы действительно могли бы принять участие в переговорном процессе. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился посол по особым поручениям, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

«Позиция большинства европейских стран к данному моменту сводилась только к постоянной и всеобъемлющей поддержке Украины для достижения победы над Россией. Понятно, что с такой позицией ни о каких переговорах между Москвой и Брюсселем речи быть не может. Однако если готовы отказаться от своих русофобских позиций и конструктивно подойти к диалогу, то они вполне смогут получить место за столом переговоров», — сказал дипломат.

Европейцы видят, что с каждым днем положение ВСУ на поле боя ухудшается, а для них шансы участвовать в переговорном процессе становятся все призрачнее, отметил Долгов. По его мнению, именно из страха оказаться не у дел Европа могла бы изменить свои позиции и участвовать в диалоге с Москвой.

Выгораживают сами себя

С другой стороны, многие представители российского экспертного сообщества считают, что намерение Евросоюза назначить спецпосланника для переговоров по Украине — это еще одна уловка, из которой не выйдет ничего конструктивного.

В частности, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что все предложения Запада в рамках переговорного процесса сводятся только к введению режима прекращения огня на Украине, чтобы дать Киеву время.

«И те, кто сейчас говорит, вот европейцы постоянно, Германия, британцы тем более, вот сейчас приоритет номер один – это перемирие... Это все, конечно, несерьезно, хотя и с этими представителями мы готовы вести разговор», — сказал он.

То, что сейчас делает Евросоюз, — это чистый самопиар, направленный на внутреннюю аудиторию , заявил «Газете.Ru» член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

«Европейские политики вновь пытаются свой полный политический провал прикрыть всякими разными институциональными размышлениями вслух. Если бы они хотели вернуться к нормальному диалогу с Москвой, то для этого изобретать ничего не надо, надо просто все дурацкие запреты снять и возобновить работу тех механизмов, что уже существовали между Россией и Евросоюзом», — сказал политик.

Он напомнил, что между Россией и Евросоюзом действовал договор о партнерстве и сотрудничестве, в рамках которого проводились саммиты два раза в год, но после 2014 года Брюссель начал этот механизм саботировать.

«Москва, конечно, со всеми готова разговаривать, но только этот диалог должен быть конструктивный. Сейчас европейские политики находятся, мягко говоря, в гнилом положении, так как от них отвернулись Соединенные Штаты. Поэтому они боятся, что могут остаться вообще самыми последними в этом мире, никому не нужными», — считает Климов.

Европейские страны, заговорившие о диалоге с Россией, должны сначала предоставить Москве «базовые подходы» к решению украинского кризиса, тогда переговоры будут успешными. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Переговоры ради переговоров не очень интересны. Хотелось бы, чтобы они могли привести к какому-либо результату. Чтобы сесть за стол переговоров, мне представляется важным услышать изначально некие базовые подходы, приоритеты, предложения, с которыми европейские политики будут готовы приезжать и разговаривать», — подчеркнул депутат.

Без предварительных условий и определения позиций результат взаимодействия России и Европы по Украине будет неопределенным. В таком случае «внятных договоренностей» не предвидится, указал Новиков.

Евросоюз оказался в тупиковой ситуации из-за своей русофобии, поэтому Брюссель рассматривает возможность вернуться к переговорам с Москвой, Россия к диалогу готова, заявил «Газете.Ru» лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Идея назначить спецпредставителя ЕС по украинскому урегулированию для переговоров с Россией не новая. Возникает она регулярно на фоне обострения тупиковой ситуации из-за русофобской политики брюссельской бюрократии, которая отбрасывает Европу на обочину истории», — пояснил политик.

Возможные кандидаты

Среди возможных кандидатов на пост спецпосланника Евросоюза для переговоров по Украине издание Politico назвало несколько человек — заместительницу председателя Европейской комиссии Каю Каллас, саму председательницу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, бывшего премьер-министра Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба.

«Кая Каллас последовательно позиционирует себя как единственного кандидата на любую роль в переговорах о будущем Украины. Бывший премьер-министр Эстонии является верным союзником Киева и использовала свою должность, чтобы склонить европейские столицы к поддержке более жестких санкций против России», — говорится в статье.

Однако наиболее подходящим кандидатом, по мнению Politico, является президент Стубб из-за его дружеских отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Человек, который будет назначен на должность спецпосланника Евросоюза для переговоров по Украине, должен быть абсолютно нейтральной фигурой , считает политолог Николай Топорнин.

«Казалось бы, зачем изобретать новую должность, ведь в Евросоюзе есть верховный комиссар по вопросам международных отношений, и этот пост сегодня занимает Кая Каллас. Однако у Каллас совсем плохие отношения с российским и американским лидерами, так как она придерживается самой жесткой проукраинской линии. Выбирать человека на эту должность необходимо исходя из его нейтральности», — пояснил политолог.

По его мнению, президент Финляндии действительно мог бы стать той самой идеальной фигурой на должность спецпосланника .

«У Стубба хорошие рабочие взаимоотношения с президентом Франции, канцлером Германии, с главой Еврокомиссии, и с другой стороны у него хорошие рабочие отношения с Дональдом Трампом», — напомнил Топорнин.

Говоря о кандидатуре президента Финляндии на должность спецпредставителя ЕС по решению на Украине, депутат Слуцкий отметил, что президент Финляндии не раз допускал «крайне антироссийские высказывания». В частности, речь идет о новогоднем обращении Стубба, в ходе которого он заявил, что отношения с Россией «изменились навсегда».

«Мы от диалога не отказываемся, но, как говорил президент России Владимир Путин, при понимании того, что его будут вести вежливые люди с элементарными навыками приличия», — сказал депутат.

В свою очередь посол по особым поручениям Долгов выразил мнение, что ни Кая Каллас, ни Урсула фон дер Ляйен не могут вести диалог с Россией от имени Евросоюза.

«Обе этих фигуры занимают абсолютно антироссийские позиции. Кроме того, Каллас и фон дер Ляйен не имеют никаких политических перспектив, так как уже погрязли в коррупционных скандалах, им просто нет веры», — заявил дипломат.

По его мнению, чтобы быть представителем на переговорах, человек должен обладать реальным политическим весом и моральным авторитетом, поэтому никто из названных в статье Politico людей по определению не годится для роли переговорщика.