Директора российской школы задержали в Киеве

В Киеве задержали директора школы №14 города Ялта, которая приехала в столицу Украины навестить больную мать. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым, передает РИА Новости.

В ведомстве выразили глубокую озабоченность в связи с незаконным задержанием директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа № 14» в Киеве. Там отметили, что это обстоятельство является грубым нарушением прав человека и свидетельствует о произвольных действиях украинских спецслужб в отношении жителей Крыма.

Согласно информации с сайта школы, директором учебного заведения является Светлана Турлакова.

Как заявил в своем Telegram-канале офис генерального прокурора Украины, задержанную в Киеве женщину обвиняют по статье о так называемой коллаборационной деятельности. Суд арестовал ее на два месяца без права внесения залога.

13 января сообщалось, что россиянке, родившейся в Севастополе, отказали во въезде в Грузию. На границе ей заявили, что «Севастополь — это Крым, а Крым — это Украина».

Ранее на Украине задержали настоятеля храма УПЦ.