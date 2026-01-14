Размер шрифта
В США Вэнс и Рубио встретились с главами МИД Дании и Гренландии

Вэнс и Рубио встретились с главами МИД Дании и Гренландии в Белом доме
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

В Белом доме началась встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с министрами иностранных дел Дании и Гренландии Ларсом Лёкке Расмуссеном и Вивиан Мотцфельдт. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Встреча проходит на фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа, который потребовал от Дании «немедленно убраться» из Гренландии, поскольку только США могут обеспечить контроль над островом. «Двух собачьих упряжек недостаточно», — отметил он.

В январе 2026 года Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров не продается, а ее население не хочет становиться американцами.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению Гренландии существовали у США давно.

Ранее опрос показал низкую поддержку среди американцев планов Трампа о контроле над Гренландией.

