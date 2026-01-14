В Сбере призвали создать правовую базу для криптовалют

Кузнецов: криптовалюты все чаще используются в мошеннических схемах

Без полноценного регулирования рынка криптовалют невозможно эффективно противостоять мошенничеству. Об этом заявил в беседе с «РИА Новости» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, криптовалюты все чаще используются злоумышленниками как инструмент для конвертации и вывода похищенных средств. Из-за отсутствия четкой правовой базы борьба с такими преступлениями сводится к устранению последствий, а не причин.

«Для противодействия нелегальным схемам необходимо сформировать современную правовую базу и создать систему прозрачных стандартов и правил для участников криптовалютной сферы», — отметил Кузнецов.

Топ-менеджер Сбера добавил, что криптовалютные биржи и другие участники отрасли должны быть вовлечены в борьбу с дропперством, в том числе через обмен данными в рамках государственной информационной системы «Антифрод».

В качестве примера Кузнецов привел распространенную дропперскую схему «треугольник», при которой мошенник одновременно открывает сделку с продавцом криптовалюты и убеждает жертву перевести деньги по указанным реквизитам, представляя их как «безопасный счет».

После поступления средств продавец, не подозревая обмана, переводит криптовалюту на кошелек, указанный злоумышленником. В результате жертва теряет деньги, а мошенник получает криптоактивы.

По мнению Кузнецова, без регулирования криптовалютного рынка невозможно перекрыть каналы вывода похищенных средств и, как следствие, эффективно бороться с мошенничеством.

Он также указал на опыт Белоруссии, где операции с криптовалютой разрешены только через зарегистрированные в стране площадки, а иные формы оборота находятся вне закона. Такой подход, отметил он, позволяет контролировать рынок и блокировать подозрительные транзакции.

«Своевременное создание сбалансированного регулирования позволит не только эффективно бороться с мошенниками, но и станет еще одним драйвером для развития в России современной и безопасной цифровой экономики», — резюмировал Кузнецов.