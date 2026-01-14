Стало известно, сколько новых моделей вышло на авторынок России в декабре

В декабре 2025 года на российском рынке появилось 14 новых легковых моделей автомобилей, 1 легкая коммерческая (LCV) и 4 грузовых. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Подавляющее большинство из них – это «китайцы», а именно: гибридные внедорожники BYD Titanium 7, Denza N8L, Polar Stone 01 и Yangwang U8L; гибридные кроссоверы DFSK E5 Plus и Geely EX5 EM-i; электрокроссовер Lixiang I8; электроседан Yangwang U7; электрический лифтбек Luxeed S7; гибридный седан Geely Galaxy A7; пикап Foton Conqueror 5; кроссовер Changan CS75 Pro», — сообщает портал.

Также в список вошли Audi E5 Sportback и Mazda EZ-60. В сегменте LCV в продажах появился Junfeng K39. При этом линейку грузовиков пополнили Howo 1087, AMT 832944, BAZ S31A32 и Valdai 33.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей группы Sollers.