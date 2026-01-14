«Коту под хвост»: Лавров — о переговорах по Украине и политике США

Глава МИД России Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам переговоров с министром международных отношений и сотрудничества Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи. В беседе с журналистами он вновь обозначил позицию Москвы по украинским мирным переговорам и условиям завершения конфликта, прокомментировал происходящее в Венесуэле и Иране, а также заявил, что продвигаемая ранее Вашингтоном модель глобализации пошла «коту под хвост».

О переговорах по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва открыта к переговорам по Украине. Заявление было сделано на фоне новостей о скором приезде в российскую столицу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

«Президент Путин неоднократно, в том числе за последние пару недель, на различных мероприятиях подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине, если эти переговоры имеют серьезный характер и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы и им есть что сказать», — сказал Лавров.

При этом министр указал, что только устранение первопричин украинского конфликта сделает возможным долгосрочный мир.

«Встречи были серьезными, конкретными. Нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути преодоления этих первопричин. Иначе никакого устойчивого, долгосрочного мира ожидать не приходится», — рассказал он журналистам о предыдущих контактах с Уиткоффом.

Лавров добавил, что любые заявления Запада об идее ввести режим прекращения огня на Украине будут лишь попыткой «дать Киеву время».

«И те, кто сейчас говорит, вот европейцы постоянно, Германия, британцы тем более, вот сейчас приоритет номер один — это перемирие... Это все, конечно, несерьезно, хотя и с этими представителями мы готовы вести разговор», — отметил министр, добавив, что контакты России и США по Украине «опираются на прочную основу Аляски, где было достигнуто понимание, разделенное и американской, и российской сторонами».

О Венесуэле

Позиция России по ситуации в Венесуэле остается неизменной и основывается на незыблемости территориальной целостности всех государств, подчеркнул Лавров. Операцию американских военных по захвату лидера страны Николаса Мадуро он назвал «грубейшим нарушением международного права».

«Только западные европейцы и другие союзники Вашингтона стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок, хотя всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права», — сказал дипломат.

По его словам, Россия «с большим интересом, озабоченностью, но симпатией» наблюдает за тем, как руководство Венесуэлы отстаивает свои права и независимость. «При этом проявляя гибкость и выражая готовность к диалогу с США», — добавил Лавров.

Об отношениях с Ираном

Никакая третья сторона не сможет изменить отношения России и Ирана, заверил Лавров.

«Я не думаю, что какая-либо третья сторона может изменить принципиальный характер отношений между Москвой и Тегераном.

Этот характер опирается на договоренности, которые были достигнуты между президентами Российской Федерации и Исламской Республики Иран», — констатировал глава МИД.

Он добавил, что эти договоренности отвечают интересам обеих стран, обоих народов.

О санкциях США

Россия в диалоге с США призывает Вашингтон использовать «более справедливые методы отстаивания своих позиций», а не санкции.

«Делать ставку на то, что везде, где есть нефть или какие-то другие важные стратегические природные ресурсы, думать только о том, как продвигать свои интересы и использовать для этого угрозы и методы тарифов. Партнерам Ирана объявили тариф в 25%. По России, есть такой сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который в наших соответствующих списках значится, он активно продвигает, и в последнее время явно оживился, инициативу о 500-%ных пошлинах в торговле со всеми странами, которые торгуют с РФ», — отметил Лавров.

По его словам, «это может вызывать, безусловно, и улыбку, может вызывать гнев, отторжение».

«Это долго не может продолжаться, это приведет к еще более серьезному кризису в международных экономических и политических отношениях», — заключил российский министр.

О модели глобализации

Модель глобализации, которую Вашингтон долгое время продвигал в мире, пошла «коту под хвост», судя по тому, какую политику Штаты проводят в настоящее время, считает Лавров.

«Действия, которые мы наблюдаем на международной арене, свидетельствуют о даже не попытке, а о линии наших американских коллег на разлом всей той системы, которая создавалась долгие годы при их непосредственном участии. Не только имею в виду структуры Организации Объединенных Наций, но и принципы модели глобализации, которую именно Соединенные Штаты внедряли, апеллируя к таким лозунгам, как свобода рыночных сил, честная конкуренция, неприкосновенность собственности и многое другое, что теперь уже, по сути дела, пошло «коту под хвост», — подчеркнул министр.

Он добавил, что действия Вашингтона «заставляют задуматься о ненадежности Соединенных Штатов».