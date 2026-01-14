Размер шрифта
В посольстве страны ЕС заявили, что европейцы предпочитают мир с Россией

Посольство в Нидерландах: множество европейцев предпочитают мир с Россией
Многие обычные европейцы предпочитают мир с Россией. Об этом заявили в российском посольстве в Нидерландах, публикация размещена в сообщении дипмиссии в соцсети Х.

«Читая комментарии к нашим постам, мы видим, что множество европейцев предпочитают мир опосредованной войне и конфликту с Россией. Тем, кто говорит: «Это не наша война», — мы вас слышим и понимаем», — говорится в тексте.

В посольстве отметили, что эскалация не отвечает интересам народов России и Европы.

14 января издание The European Conservative заявило, что лидеры европейских стран готовятся к восстановлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

До этого политолог Алекс Крайнер выразил мнение, что западным политикам придется изменить свой политический курс в отношении России из-за давления общественного мнения. По словам эксперта, люди перестали верить лидерам своих стран об угрозе, которая якобы исходит от РФ, и не согласны «терять своих детей» для якобы сдерживания российских войск.

Ранее президент Финляндии намекнул на непубличные контакты Европы с Россией.

