Пашинян назвал причину заморозки членства Армении в ОДКБ

Армения решила заморозить членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы получить доступ к международным оружейным рынкам. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на форуме по безопасности Межамериканской комиссии по правам человека «Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей» в Ереване, передает ТАСС.

«Наше членство в ОДКБ было серьезным препятствием, я не сказал бы вторым, а третьим и даже четвертым, но препятствием для доступа к этому международному [оружейному] рынку», — сказал глава армянского кабмина.

Пашинян добавил, что в 2022 году сложилась ситуация, когда у Армении были контракты на поставку вооружения на сотни миллионов долларов, но они не реализовывались.

В июле прошлого года Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ вероятнее заморозки участия в объединении. При этом премьер отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее Путин рассказал о контактах с Арменией по линии ОДКБ.