«Не умеют пользоваться душем и микроволновкой». Как индийские работники устроились в России?

Суровая зима, языковой барьер, микроволновки — в Россию завезли десятки тысяч работников из Индии. Дворники, арматурщики, сварщики, монтажники, маляры должны восполнить дефицит кадров. С чем они столкнулись в России и как с новыми сотрудниками ищут контакт российские работодатели — в материале «Газеты.Ru».

«Понимают жесты»

«В основном я работал в компаниях вроде Microsoft и использовал новые инструменты — ИИ, чат-боты, чат GPT и тому подобные, по сути я разработчик», — улыбаясь рассказывает журналистам смуглый мужчина в шапке и рабочей форме. С корреспондентами он говорит на английском.

Индийского IT-шника отвлекли от подметания улицы в Санкт-Петербурге. Вместе с другими 16 трудовыми мигрантами он приехал из Индии в северную столицу еще осенью прошлого года. Их устроило к себе ​​АО «Коломяжское», которое занимается уборкой и очисткой территории.

Работникам бригады от 19 до 43 лет. По их словам, в России они получают больше денег, чем на родине. Кроме того, работодатель обеспечивает их едой, спецодеждой и жильем — для 17 человек выделили две комнаты в общежитии.

Договор с компанией они заключили на год, а подготовка к их трудоустройству началась еще за несколько месяцев. Сначала кандидаты прошли собеседование и отбор, потом курс обучения.

«Пока шло оформление, мы занимались [их] обучением — азы работы, что им предстоит, изучали инвентарь, дорожные аспекты работы», — рассказывает исполняющая обязанности начальника отдела комплексной уборки предприятия Мария Тябина.

По-русски уроженцы Индии все еще не говорят, но, по словам их руководителя, работать это не мешает — задачи понимают и по жестам.

«Они все быстро схватывают, не бездельничают и делают так, как им скажешь. <...> Работают качественнее, чем мигранты из стран ближнего зарубежья, в которых мы к тому же тоже вкладываемся , делаем им бесплатно медкомиссию и прочее, а они могут взять в один день и уйти на другую работу», — говорит Тябина.

«На 50% дешевле»

В делийском бюро по трудоустройству, специализирующемся на зарубежных вакансиях, рассказали, что к декабрю в России работало уже больше 70 тысяч индийцев. Это почти треть от всех квот на привлечение иностранных работников из визовых стран в Россию за 2025 год (она составила почти 235 тысяч).

В основном граждане Индии устраиваются в Москве, Санкт-Петербурге и области, но бывает, что оказываются и в Сибири. Как уточнили в бюро, запрос приходит и с уральских заводов и от торговых компаний — всем нужно много людей.

Как отметил в конце декабря Борис Титов, спецпредставитель президента по связям с международными организациями, укрепление сотрудничества с Индией могло бы помочь России с дефицитом трудовых ресурсов. «Тот же Дубай был построен в основном индийскими рабочими, архитекторами, девелоперами», — заявил он.

В 2026 году в Россию могут приехать еще как минимум 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии.

По словам специалистов, у рабочей силы из визовых стран есть ряд преимуществ, как минимум — они «привязаны» к определенному работодателю документально.

« В разрешении на работу у иностранных работников указывается название компании, и легально перейти из одного места в другое достаточно сложно. Кроме того, разрешения на работу выдается на год, и не надо отслеживать своевременность продления, как в случае с патентами работников из стран СНГ», — рассказывает корреспонденту «Газеты.Ru» руководитель портала Migranto.ru (интернет-сервиса по адаптации трудовых мигрантов) Светлана Саламова.

Сегодня в России действует целый ряд компаний, который обещает подыскать работодателям рабочую силу из Индии — от маляров до архитекторов и руководителей проектов.

Так, одна из фирм среди преимуществ таких специалистов называет физическую выносливость, дисциплину, знание английского и экономию на зарплатах. Как говорится на сайте компании, индийцы требуют на 30-50% меньше, чем «местные специалисты».

Правда, без подготовки перейти на кадры из Индии для российских компаний не так уж просто.

«Важно понимать многие нюансы, например, не стоит доверять подбор местным кадровых агентствам. У них задача — продать как можно больше людей. По словам нашего партнера, один индийский рекрутер скромно указал в анкете кандидата — «проблемы со зрением», а при проверке выяснилось, что у работника нет глаза. При этом работа предстояла такая, что зрение должно было быть на 100%. В другом случае, рекрутер скрыл, что работник очень маленького роста, а резюме он подавал на вакансию грузчика на предприятие. С его ростом он без травмы работать бы не смог», — рассказывает Саламова.

«Начинают хитрить и халтурить»

Есть сложности у индийцев и с адаптацией. Помимо российского климата, в новинку таким мигрантам и многие привычные для россиян вещи.

«Уже есть опыт работодателей, который показал, что индийские рабочие не умеют пользоваться микроволновками — не знают, что в них нельзя ставить железные банки. Еще у них сложности с использованием душа — не знают, как переключать воду с крана на душ и обратно. Если работодатель не хочет, чтобы новая группа работников затопила общежитие и сходу убила все микроволновки, то надо заранее подготовить инструкции на хинди с правилами », — объясняет руководитель портала Migranto.ru.

По ее словам, опыт компаний, которые уже ввозят кадры из Индии, показывает, что начинать адаптацию персонала нужно еще до их выезда в Россию. Проговорить с переводчиком зарплату с учетом вычета налогов, обсудить условия труда, правила на территории общежития и предприятия.

Как показывает практика, отзывы работодателей во многом зависят от того, как на предприятии выстроены процессы.

«Если идет жесткий контроль и сопровождение кадров, то индийские рабочие показывают хорошую эффективность. Если процессы четко не выстроены и предполагается, что «проблемы будут решаться по мере их поступления», то работники из Индии сразу это чувствуют и расслабляются. Начинают хитрить и халтурить. Вообще более эффективно они показывают себя на работе на складах, стройках и на швейных предприятиях. Зачастую они склонны выполнять работу, предполагающую монотонность и физическую нагрузку», — рассказывает Саламова.

По мнению специалиста, важнее всего сегодня не сравнивать между собой работников из разных стран, а грамотно выстраивать рабочие процессы.

«Сейчас информационный фон, который транслируют соцсети, как будто направлен на то, чтобы сформировалось противостояние работников из СНГ и Индии. Вот за этим стоило бы действительно следить, чтобы избежать бессмысленных конфликтов», — считает собеседница издания.