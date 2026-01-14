Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Пожилого водителя оштрафовали за «сморкание» из окна машины

В Великобритании выписали штраф водителю, который неаккуратно чихнул за рулем
Les O'Donnell

Британский пенсионер был оштрафован на £225 (около 23 тыс. рублей) за то, что стряхнул мокроту с руки во время вождения. Об этом сообщает Metro.

Семидесятилетний Лес О'Доннелл из Лестершира получил по почте штраф за выброс сигареты из окна автомобиля в сентябре прошлого года.

Мужчина утверждает, что в тот день у него была простуда, но платка при себе не оказалось, поэтому когда он чихнул и подставил руку, ему пришлось стряхнуть попавшую на ладонь слизь в открытое окно.

Свидетелем этой сцены стал сотрудник службы охраны окружающей среды, который решил, что водитель выбросил на дорогу окурок. Он не сделал фото, но его показаний хватило, чтобы городской совет назначил О'Доннеллу наказание в виде штрафа. Горожанин подал апелляцию, но она была отклонена.

«Почему мое слово не стоит столько же, сколько его? В нашем районе тысячи людей курят возле пабов, клубов, парикмахерских, залов для игры в бинго и магазинов, но, похоже, их никто не наказывает», — возмущается британец.

Пенсионер говорит, что, возможно, он курил, находясь за рулем, но готов судиться за правду, так как, по его словам, он ненавидит мусорить и в салоне у него есть отдельный пакетик для тушения сигарет.

Ранее женщину арестовали и оштрафовали за кормление голубей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27622567_rnd_5",
    "video_id": "record::78cec47c-2bde-469d-82bc-5c1aa4394ccf"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+