На Украине военных авиабригады ВСУ будут судить за продажу дизельного топлива

На Украине перед судом предстанут трое военнослужащих авиационной бригады, базирующейся в Ивано-Франковской области, за незаконную продажу дизельного топлива. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) страны.

По данным следствия, организатором преступной схемы был командир роты материального обеспечения. Его подельниками стали командир взвода и водитель. Военнослужащие фальсифицировали служебные документы, списывая топливо якобы на выполнение боевых задач, в том числе во время воздушных тревог и взлетов авиации, отмечается в сообщении пресс-службы.

Военные продавали похищенное дизельное топливо местным предпринимателям, включая владельцев общественного транспорта. Правоохранители зафиксировали продажу одной из партий объемом более пяти тонн.

Досудебное расследование завершено, материалы дела переданы в суд. Фигурантам вменяют присвоение военного имущества в условиях военного положения, совершенное группой лиц с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

В декабре прошлого года в Сумах на севере Украины в руках 11-летнего мальчика взорвалась граната. В ГБР рассказали, что взрывоопасный предмет принес сожитель матери ребенка, который служит в армии. Когда взрослые не следили, мальчик взял запал от гранаты и оторвал кольцо. Он пострадал при взрыве и был госпитализирован. Инициировано досудебное расследование по факту нарушения правил обращения со взрывчатыми предметами.

