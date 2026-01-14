Украине предрекли серьезный бюджетный дефицит

Украина может столкнуться с существенным дефицитом государственного бюджета из-за планов ряда европейских стран перераспределить кредитные средства в размере €90 млрд, направив большую часть на закупку военной техники. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Журналисты обратили внимание на недавние заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сообщила, что из выделяемых Украине €90 млрд €60 млрд пойдут на закупку вооружений, а на поддержку государственного бюджета страны предусмотрено лишь €30 млрд. Эти средства рассчитаны на два года, и ранее они полностью направлялись на пополнение бюджета.

По данным издания, средства на вооружение планировалось привлекать из других источников. Отмечается, что в предыдущие годы финансовая помощь Украине как на бюджетные нужды, так и на военную поддержку была выше нынешних показателей, что может указывать на возможный недостаток средств.

Часть финансирования может быть дополнительно предоставлена Норвегией, Великобританией, Японией, Международным валютным фондом и другими организациями. Тем не менее эксперты предупреждают о риске значительного дефицита в украинском бюджете.

В условиях сложной ситуации с энергетикой существует вероятность того, что поступления в госбюджет от налогов и сборов не будут соответствовать плановым показателям.

В конце декабря директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, аналитик Василий Кашин, заявил, что Украина рискует повторить судьбу Сирии времен бывшего президента Башара Асада, если Европейский союз оставит ее без финансовой помощи.

Ранее в Совфеде назвали бесперспективными затраты ЕС на Украину.