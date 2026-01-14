В России объяснили активность НАТО в Жешуве «обнулением» техники ВСУ

Активность военно-транспортной авиации стран НАТО в польском городе Жешув, который является логистическим хабом для поставок Украине, связана с катастрофическими потерями ВСУ в технике. Об этом News.ru заявил военный эксперт и аналитик Алексей Леонков.

По его словам, ВС РФ в декабре и январе во многом «обнулили» западную помощь для ВСУ. В связи с этим сейчас происходит экстренная переброска – речь идет о боеприпасах и легкой бронированной технике, считает эксперт. Самолеты НАТО транспортных типов могут доставлять «десятки единиц или большие партии боеприпасов за рейс», сказал Леонков.

До этого сообщалось, что в польском городе Жешув зафиксирован резкий рост активности военно-транспортной авиации стран НАТО. За последние несколько суток в местный аэропорт прибыло несколько военно-транспортных самолетов — Airbus A400M Atlas из Бельгии, польский Gulfstream G550, два канадских Lockheed CC-130J Hercules и британский Boeing C-17A Globemaster II.

Ранее генерал предупредил, что новая помощь от НАТО не спасет ВСУ.