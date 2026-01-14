Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Фото

Бонни Паркер из Голливуда: Фэй Данауэй — 85

Умер Игорь Золотовицкий
Девять новорожденных погибли в праздники. Как выглядит роддом Новокузнецка после трагедии
"Клиника", "Баффи", "Шерлок" Гая Ричи и новые части "Игры престолов": 15 главных сериалов 2026-го
«Я тоже собой что-то представляю!» Ирине Апексимовой — 60

Фэй Данауэй родилась в 1941 году в штате Флорида. Еще в детстве будущая актриса занималась танцами, игрой на фортепиано и пением. После школы Данауэй продолжила учебу на театральном факультете в Университете Флориды, а затем и в Бостонском университете. Вскоре после его окончания она дебютировала на Бродвее в «Человеке на все времена».

Ее первые роли были второстепенными, хоть и получали признания критиков. Однако сразу за ними последовала и главная партия — Данауэй появилась в гангстерском триллере Артура Пенна «Бонни и Клайд». Эта картина принесла ей номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», премию BAFTA, а также звание самой красивой женщины современности.

После этого ее карьера пошла в гору. За фильмом последовали и другие крупные ленты. Картина «Китайский квартал» сделала ее одной из самых востребованных и успешных американских актрис. А роль Дайаны Кристенсен в фильме «Телесеть» принесла Фэй Данауэй «Оскар». При этом, несмотря на свою популярность, актриса предпочитала оставаться в тени.

«Мне не нравится быть на виду у всех. Такая жизнь иногда похожа на пузырьки шампанского, она может быть немного опасной, и нужно не увлекаться ей», — говорила Данауэй.

Она и сейчас продолжает вести закрытый образ жизни и крайне редко появляется на публике. Причиной этому, как пишут СМИ, стал ряд пластических операций, из-за которых актриса, некогда считавшаяся одной из самых привлекательных женщин, начала стесняться своей внешности.
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+