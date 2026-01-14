Обнищали и перестали тратить деньги на ерунду

Когда я слышу что-то про осознанное потребление, у меня дергается глаз. И скулы сводит. И хочется выть от тоски. Мне даже луна не нужна. Довольно пары постов из блога про экономию, кешбэки, акции и прочую финансовую грамотность. А блогов теперь таких — попробуй увернись! Все теперь страх какие материально дисциплинированные и не перестают в этом унылом деле совершенствоваться.

Вот SuperJob провел опрос россиян об импульсивных покупках. Захотелось социологам выяснить, на чем наши люди срывались, о чем жалели. И знаете что? 36% граждан заявили, что они кремень, что они за весь прошлый год не сделали ни одной бесполезной покупки. Остальные оказались более самокритичными и таки признались, что поддавались соблазнам. Но каким? Оказалось, что чаще всего россияне жалеют теперь о спонтанно купленных одежде и обуви, смартфонах, мебели и бытовой технике, косметике и БАДах и — представьте себе! — продуктах.

Ладно. С одеждой и обувью понятно. Если речь идет о десятом платье, а еще восьмое и девятое не надеваны, можно устыдиться. Слегка. Самую капельку. Но мебель — что тут не так? Приобретение может оказаться неудачным — это история известная. Но если вдруг брак или даже стало ясно, что не вписывается новый комод в интерьер, — можно вернуть. И обычно люди так и делают. А если все подошло, вещь работает — чего жалеть? То же самое с техникой.

А еда? Это ж немыслимо! Пытаюсь это себе вообразить.

— Расскажите о самых бесполезных покупках года?

— Дубайский шоколад, заказанный на маркетплейсах, подкачал, икра по акции оказалась горькой. И еще это…вот та булочка с помадкой явно была лишней.

Это чем должна быть наполнена жизнь, чтобы застревать на таких мелочах? Ничем! Одними подсчетами.

А нынче считают все.

Финансовая грамотность — новая религия.

И, конечно, есть свои ритуалы и традиции. Вместо вечерней молитвы — калькуляция дневных расходов, вместо утренней — планирование трат нового дня. Вместо поста — челленджи. «Месяц без покупок», «Зыринг вместо шопинга», «Меню на неделю за три тысячи рублей» и прочее укрощение плоти.

Нет, почему народ помешался на бережливости, понятно. Когда денег все меньше, а цены все выше, еще не так раскорячишься. Грустно, но факт. Но помогает ли экстремальная экономия пережить трудные времена? А что, если она только глубже закапывает человека в безденежье и, как следствие, в депрессию?

Здоровье ведь портится. И я сейчас даже не о последствиях оптимизации меню. И так очевидно, что, если покупать дешевую имитацию еды, организм спасибо не скажет. Но до совсем уж кошмара на самом деле редко кто доходит. Когда нам отказывает мозг, думать вынуждено само тело, а оно тоже невероятно изобретательно и таки свое берет. Несчастный, питавшийся всю неделю травой и опилками, сам не понимает, как сметает с полок все стейки из мраморной говядины и лосося и уминает их дома, не приходя в сознание. Я о другом. О более сложных процессах. О психологии.

Человек, вечно думающий о деньгах и ограничениях, пребывает в состоянии непрекращающегося стресса. Причем сам же на поддержание этого стресса тратит кучу энергии. А это ведь невероятно изматывает — все время считать и тревожиться. Эту бы энергию, как говорится, да на пользу — корабли в космос можно запускать. Но кому нужны корабли? Вопрос всего лишь в увеличении заработка.

Стоит сделать важное уточнение. Я последовательный противник трудоголизма и прочей стахановщины. И я точно не собираюсь никого призывать колотиться без продыху ради хлеба, шкурок и чахлого шалаша. Но если выбирать, на что тратить драгоценное время: на составление самого бюджетного плана питания, поиск и сопоставление спецпредложений, собирание купонов, копошение в сетевых барахолках или же на простую и понятную подработку и на решение задачи по увеличению стоимости часа своего труда, — то для меня выбор очевиден. А если увеличить доход невозможно, тогда выбирать надо покой, отдых и немного беспечности — это не смертельно, правда.

Я еще не слышала ни одной истории, как девочка купила сумочку, а потом в страшных мучениях умерла от голода. И про то, как мужчину взяли в заложники коллекторы из-за покупки удочки, мне тоже никто не рассказывал. Да что там, люди даже в отпуск ездят в долг и потом спокойно выплачивают. И только любители басни про стрекозу и муравья все пророчат таким разгильдяям разорение и позор. Пророчат, пророчат, а тем — ничего.

Зато я знаю, что бывает по-другому. Человек живет в строгости, не позволяя себе ничего лишнего, а потом к нему привязывается какая-нибудь хворь и бедолага тратится на лечение, теряет в заработке. Конечно, мы все иногда болеем. Но только человек пойдет на поправку, как сломается холодильник. «Ничего, — думает человек, — это жизнь, раз так, телефон поменяю позже, старый уже пять лет служит и еще поскрипит, даром что он виснет каждую минуту». Через два дня, конечно, и этот телефон помирает. Потом летит жесткий диск. Потом дети ломают шкаф. Потом родителям нужна помощь. Я не знаю, почему так, но так реально случается. Как будто мир на что-то намекает. И человек уже как будто догадывается о чем-то, вздыхает, что лучше б к морю незапланированно съездил и потом расплачивался — не так обидно было бы.

Нам очень нужны беспричинные подарки самим себе, внезапное веселье, случайная радость.

Все это дарит нам легкость, дает силы справляться с рутиной. Если мы сами не будем себя радовать, то и жизнь не пожалеет: даже если и захочет преподнести какой приятный сюрприз, ее напугает чересчур сосредоточенное, чересчур серьезное выражение лица. Выражения лица человека, перемножающего в уме трехзначные числа. «Пусть себе перемножает, — подумает удача, — зачем отвлекать, еще обругает». Увы, я слишком хорошо знаю, как это бывает. Слишком часто сама не могу перестать считать. К несчастью.

Но я все же хочу заявить протест. Я не хочу подчинять жизнь одной только необходимости — жить умеренно и правильно до зубовного скрежета. И тем более я не хочу эту тоскливую правильность воспевать. Пойду лучше по маркетплейсам прогуляюсь. Мне как раз ничего не надо. Но так многого хочется.

