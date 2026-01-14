Размер шрифта
Звезда мелодрамы о СВО купила квартиру в Москве

Актриса Ника Здорик приобрела квартиру в Москве
nika_zdorik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Ника Здорик рассказала в беседе с Telegram-каналом «Зведач», что приобрела недвижимость в Москве.

Здорик рассказала, что прошла очень долгий путь к покупке квартиры.

«Голодный путь страдания. Холод, голод, было все перед таким важным для меня событием», — поделилась артистка.

По словам Здорик, сейчас ей предстоит сделать ремонт в жилье. Актриса наняла дизайнера, чтобы он ей помог оформить интерьер квартиры. Артистка назвала себя недоверчивой. Она заявила, что будет контролировать творческие решения специалиста.

Здорик известна по роли Кати Орловой в сериале «Ландыши». Проект рассказывает об обычном парне, который по воле случая фиктивно женится на дочери миллиардера. Парень влюбляется в нее, однако девушка не сразу отвечает взаимностью. В последних сериях первого сезона герой Городничего отправился на СВО.

В декабре Здорик призналась, что ей потребовалась медицинская помощь и операция перед съемками «Ландышей» в Крыму. Она обожгла ногу о мотоцикл.

Ранее сообщалось, что звездам сериала о СВО начали отказывать в ролях.

