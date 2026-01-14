Новый тренер «Спартака» рассказал, кто будет капитаном команды

Новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо заявил, что капитаном команды останется Роман Зобнин, передает Sport24.

«Я сохраню традиции. Я общался уже с Зобниным, общался с Максименко. Я им объяснил, что они нам очень важны. Вообще, вовлеченность всех очень важна. Минуты будут зависеть от игры, но капитан — очень важен для нас», — сказал Карседо.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

