Козел присоединился к обезьянам, бегающим по городу в США

UPI: в США козел присоединился к стае обезьян, бегающим по городу
Власти города Сент-Луис сообщили, что к нескольким обезьянам, ранее замеченным на свободе, присоединился заблудившийся козел, пишет UPI. По словам чиновников, установление местонахождения животных осложняется распространением изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Департамент здравоохранения Сент-Луиса подтвердил, что в городе был замечен черно-белый козел — в том же районе, где очевидцы сообщали как минимум о четырех обезьянах. Власти продолжают выяснять происхождение животных и просят жителей сообщать любую достоверную информацию, которая может помочь установить их владельцев.

Представитель департамента Уилли Спрингер сообщил, что расследование осложняется многочисленными фотографиями и видео в социальных сетях, часть из которых оказалась сгенерированной ИИ.

«Было много вопросов о том, что является подлинным, а что нет», — пожаловался он. По его словам, многие пользователи публикуют такие материалы ради шутки и без злого умысла.

Официальные лица подчеркивают, что проверяют только подтвержденные сообщения и призывают общественность воздержаться от распространения недостоверных материалов, чтобы не мешать поискам животных.

Ранее фермер из Германии рассказал, что одна и его коров считает себя овцой и возглавила их стадо.

