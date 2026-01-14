Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Нардеп Скороход назвала НАБУ и другие антикоррупционные органы врагами Украины

Нардеп Скороход: НАБУ и другие органы по борьбе с коррупцией — враги страны
Hennadii Minchenkoukrinform/Global Look Press

Депутата Верховной рады Анны Скороход заявила, что НАБУ, САП и другие антикоррупционные органы Украины — главные враги страны. Пост об этом появился на ее странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В нем говорится, что сейчас в стране находят виновных и делают «стукачами».

«А если ты не стукач, то как в сталинские времена, тебя, твою семью, твоих родных и близких будут уничтожать. Там нет ни правосудия, ни закона, ни права. Там есть власть у людей, которых никто не выбирал, каким никто эту власть не давал. Но они будут вас уничтожать, если вы не поступаете так, как они хотят. <...>. А если вы не согласитесь, то будете должны, даже если на самом деле это не так. Ведь сегодня ВАКС – это наказательный орган», — написала она.

В декабре 2025 года нардепу было предъявлено обвинение в том, что она организовала деятельность группировки, которая требовала взятку в $250 тыс. от предпринимателя, обещая решить вопрос с помощью санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) к конкурирующей компании.

Сама Анна Скороход заявила в Telegram-канале, что дело против нее сфабриковано Национальным антикоррупционным бюро Украины и что целью преследования является срыв ее командировки в Соединенные Штаты.

Ранее на Украине опубликовали скрытую съемку переговоров депутата Рады о взятке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27622543_rnd_4",
    "video_id": "record::7b2601c7-033b-4ba6-a516-4fad86ae0e42"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+