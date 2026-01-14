Депутата Верховной рады Анны Скороход заявила, что НАБУ, САП и другие антикоррупционные органы Украины — главные враги страны. Пост об этом появился на ее странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В нем говорится, что сейчас в стране находят виновных и делают «стукачами».

«А если ты не стукач, то как в сталинские времена, тебя, твою семью, твоих родных и близких будут уничтожать. Там нет ни правосудия, ни закона, ни права. Там есть власть у людей, которых никто не выбирал, каким никто эту власть не давал. Но они будут вас уничтожать, если вы не поступаете так, как они хотят. <...>. А если вы не согласитесь, то будете должны, даже если на самом деле это не так. Ведь сегодня ВАКС – это наказательный орган», — написала она.

В декабре 2025 года нардепу было предъявлено обвинение в том, что она организовала деятельность группировки, которая требовала взятку в $250 тыс. от предпринимателя, обещая решить вопрос с помощью санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) к конкурирующей компании.

Сама Анна Скороход заявила в Telegram-канале, что дело против нее сфабриковано Национальным антикоррупционным бюро Украины и что целью преследования является срыв ее командировки в Соединенные Штаты.

Ранее на Украине опубликовали скрытую съемку переговоров депутата Рады о взятке.