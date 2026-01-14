Стали известны результаты медобследования работников перинатального центра в Кузбассе

У сотрудников перинатального центра в Кузбассе не нашли инфекционных заболеваний

Медработники перинатального центра в Новокузнецке в Кемеровской области, к которому относится роддом №1, прошли обследование, инфекционных заболеваний у них не обнаружили. Об этом сообщили в минздраве Кузбасса, передает ТАСС.

«Инфекционных заболеваний у них не выявлено», — сказали в министерстве.

Там уточнили, что дети и женщины, которых выписали из новокузнецкого роддома, находятся в данный момент в удовлетворительном состоянии.

«Выписанные дети и женщины находятся на динамическом амбулаторном наблюдении в удовлетворительном состоянии, признаки инфекционных заболеваний у них отсутствуют», — добавили в минздраве региона.

14 января Генеральная прокуратура России поставила на контроль ситуацию с соблюдением прав пациентов в роддоме №1 в Новокузнецке.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники не сумели спасти девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в новокузнецком роддоме женщина забеременела после пятого ЭКО, но потеряла ребенка.