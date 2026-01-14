Размер шрифта
В МИД России вызвана временная поверенная в делах Великобритании

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве вызвана в МИД России
Владимир Баранов/РИА Новости

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия вызвана в российский МИД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическое ведомство.

При этом причины вызова не называются.

13 января посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский был вызван в МИД России в связи с задержанием в Варшаве по запросу Киева российского ученого-археолога Александра Бутягина.

Краевскому указали, что обвинения Киева носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью известного ученого в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в Крыму. Польскому послу напомнили, что Бутягин является российским археологом с мировым именем, который занимается исследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий.

Подчеркивается, что у Бутягина были все необходимые разрешения на проведение работ, в том числе в период до 2014 года от украинских властей. Все обнаруженные специалистом артефакты передавались в Восточно-Крымский музей-заповедник, отметили в МИД.

Ранее МИД Армении вызвал российского посла из-за слов Владимира Соловьева.

