Запасы нефти в США выросли вопреки прогнозам аналитиков

Запасы нефти в США за прошедшую неделю неожиданно выросли на 3,39 млн баррелей
Lucy Nicholson/Reuters

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю неожиданно выросли на 3,39 млн баррелей. Об этом сообщает министерство энергетики страны.

Рост произошел на фоне прогнозов аналитиков, которые ожидали снижения запасов на 2,2 млн баррелей. Одновременно с этим запасы бензина увеличились на 8,98 млн баррелей, в то время как резервы дистиллятов незначительно снизились на 29 тысяч баррелей.

12 января пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что 31 миллион баррелей нефти направляется из Венесуэлы в Соединенные Штаты.

8 января американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены оставаться «политическим властелином Венесуэлы» годами. Он сказал, что на восстановление «запущенного» нефтяного сектора республики может уйти несколько лет.

При этом Трамп заверил, что США смогут оперативно восстановить ее экономику. Тем временем американские нефтяные компании потребовали от Вашингтона серьезных гарантий перед масштабными инвестициями в Венесуэлу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минюст США раскрыл детали операции в Венесуэле. 

