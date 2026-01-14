«Потом условия России будут жестче». Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву на переговоры

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер скоро снова приедут в Москву на встречу с Путиным

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), cпециальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо) перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, 2 декабря 2025 года

Новая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером может состояться уже в январе, передает Bloomberg. Ни Белый дом, ни Кремль о готовящихся переговорах не сообщали. По информации источников агентства, на встрече будут обсуждаться проекты мирного плана и гарантии безопасности, которые получит Украина после завершения конфликта.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в скором времени вновь прилетят в Москву, утверждают источники Bloomberg.

«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале агентства.

Ожидается, что Уиткофф и Кушнер представят в Москве последние проекты мирных планов по Украине. На встрече планируется обсудить гарантии безопасности, которые США и Европа могут предоставить Киеву после завершения конфликта.

По информации источников Bloomberg, новый визит представителей США в российскую столицу может состояться уже в январе, однако точная дата еще не назначена. Сроки переговоров могут быть сдвинуты из-за беспорядков в Иране.

В Белом доме отрицают, что подобная встреча запланирована. Кремль не дает комментариев по данному вопросу.

«Всегда лучше говорить»

Трамп хочет «реанимировать» мирный процесс по Украине, поэтому и готовится отправить Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Путиным, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что, если этот визит на самом деле состоится и будет встреча с нашим президентом, это хороший знак, потому что всегда лучше говорить, переговариваться, обсуждать, чем сидеть при своем мнении», — отметил сенатор.

Трамп ждет «прорыва» в украинском мирном урегулировании на фоне появившихся других международно-политических проблем, добавил Джабаров.

«[Трамп] разумный человек, у него есть информация, он понимает, что Украина реально терпит поражение на всех фронтах. Это еще Россия в полный рост не развернула все свои возможности. Я имею в виду военного плана, он прекрасно понимает, что следующие условия России будут еще жестче», — заключил парламентарий.

Шесть визитов

12 января Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине и выразил надежду, что боевые действия скоро удастся прекратить, чтобы спасти жизни людей.

«Я хочу спасти жизни <...> Все, что я могу сделать, — это остановить [конфликт]. И я думаю, что мы достигаем прогресса в этом», — сказал он во время общения с журналистами.

В прошлом году Уиткофф встречался с Путиным в России шесть раз. В первый раз он прилетел в Москву, чтобы забрать помилованного американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков. Газета Washington Post писала, что Уиткофф и Путин тогда беседовали целых три часа. Кремль эту информацию не подтверждал.

Вместе с Кушнером Уиткофф встречался с Путиным в декабре. Беседа продлилась около пяти часов.

Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал ее как «конструктивную и субстантивную», но о каких-либо прорывах по ее итогам объявлено не было.

За день до визита в Москву американская делегация провела встречу с украинской делегацией в Майами. На ней обсуждались территориальные вопросы и возможные перспективы членства Украины в НАТО.