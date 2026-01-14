Топ-6 офлайн-переводчиков для телефона: как выбрать и какие реально работают без интернета

Краткий гайд по офлайн-переводчикам: что проверять перед установкой, чем отличаются и где скачать

Офлайн-переводчики выручают в зарубежных поездках даже там, где связь нестабильная или дорогая. Такие приложения работают без интернета: переводят текст, распознают слова через камеру и позволяют вести голосовые диалоги. Как выбрать офлайн-переводчик? «Газета.Ru» сравнила популярные варианты приложений.

На что обратить внимание перед установкой офлайн-переводчика

Какие языки представлены в офлайне

Количество языков в офлайне обычно меньше, чем в онлайне. Сразу смотрите, доступны ли вам нужные варианты именно без сети. Например, европейские языки встречаются чаще, чем редкие африканские, а для азиатских (корейский, японский, китайский) лучше выбирать приложение, которое «заточено» под эти алфавиты и иероглифику.

Качество перевода и распознавания

В офлайне приложения используют загруженные модели. Они компактнее, поэтому иногда упрощают грамматику и хуже «держат» длинные предложения. Зато короткие фразы, бытовые диалоги, указатели и формы — их стихия. Если планируете много фотографировать текст, посмотрите, как приложение справляется с разными шрифтами, подсветкой и перспективой. Для сложных шрифтов и иероглифов пригодится встроенная корректировка распознавания (OCR).

Голос и «разговор»

Не все приложения поддерживают офлайн-распознавание речи и озвучку. Проверьте, работает ли диалог «голос-к-голосу» без интернета, можно ли переключаться между собеседниками и сохраняется ли история фраз. В зарубежной поездке это может стать решающим фактором — при общении с таксистом, на ресепшене отеля или в аптеке объясняться «голосом» быстрее и естественнее, чем показывать текст на экране.

Память и батарея

Офлайн-пакеты весят от сотен мегабайт до пары гигабайт — скачивайте по Wi-Fi и проверяйте свободное место на вашем устройстве. Обратите внимание на энергопотребление в режиме камеры и голосового перевода.

Подписка и ограничения

У некоторых сервисов офлайн-режим, камера или продвинутый голос — в платной версии. Сразу уточните, что именно доступно бесплатно, а за что берут деньги. Это убережет от сюрпризов в дороге.

Мини-тест перед поездкой Скачайте нужные вам языки, включите авиарежим и прогоните четыре сценария: • Наберите пару сложных предложений и проверьте смысл.

• Наведите камеру на меню или табличку при разном свете.

• Скажите фразу и дайте приложению озвучить ответ.

• Откройте «разговор» (если в приложении есть такая функция) и убедитесь, что менять говорящего удобно. Если все работает быстро и понятно — можете смело положиться на офлайн-переводчик.

Google Translate — универсальный переводчик офлайн

Скачать: Google Play | App Store

Основные возможности. После загрузки языковых пакетов переводит текст, работает с камерой (перевод через фото) и частично поддерживает голосовой ввод. Доступно около 59 языков для обычного перевода и более 90 — через камеру.

Как установить языки: Процесс простой и одинаковый на Android и iOS: зайдите в «Настройки» → «Офлайн-перевод» → «Скачать языки».

Условия. Полностью бесплатно. Ни подписок, ни скрытых платежей.

Кому подойдет. Путешественникам и всем, кому нужен быстрый и надежный перевод базовых фраз без интернета с поддержкой десятков языков.

Microsoft Translator — переводчик для общения и поездок

Скачать: App Store

Основные возможности. Приложение переводит текст, речь, изображения и поддерживает режимы диалога. Работает на более чем 70 языках для текста и на более чем 45 для речи . Ранее Microsoft особо подчеркивала возможность скачивать офлайн-пакеты для перевода без интернета.

Условия. Переводчик полностью бесплатный, без скрытых подписок. Заявлена поддержка свыше 100 языков.

Кому подойдет. Идеален для путешествий и делового общения. В нем есть удобные фразы-шпаргалки, у приложения интуитивно понятный интерфейс и уникальная функция многопользовательского диалога (до 100 человек).

❗️ Важно для пользователей Android

Начиная с лета 2025 года, Microsoft Translator для Android лишился офлайн-функций (загрузка языковых пакетов, перевод через камеру). Эти возможности сохранились только в устаревших версиях приложения (v5.12.2 и ранее), установить которые из официального Google Play сейчас нельзя. Таким образом, для офлайн-перевода на устройствах Android это приложение более не подходит.

iTranslate — красивый интерфейс, офлайн в Pro

Скачать: Google Play | App Store

Основные возможности. Приложение выделяется продуманным интерфейсом. Его ключевое преимущество — комплексный офлайн-режим, доступный по подписке Pro . В него входит перевод текста на 41 язык, работа с офлайн-фразами и даже голосовой ввод в режиме офлайн. В онлайн-режиме языковая поддержка расширяется до 100+ языков, доступны словари, синонимы и карточки для запоминания слов.

Условия. Базовая версия бесплатна и подходит для простого перевода текста. Однако такие важные функции для путешественников, как офлайн-режим, перевод с помощью камеры (Lens) и голосовые диалоги, требуют оформления подписки iTranslate Pro. Стоимость варьируется в зависимости от региона и магазина (Google Play или App Store).

Можно ли оплатить подписку российской картой? Нет, к сожалению, купить Pro-версию переводчика с помощью российской карты нельзя. Однако оплатить подписку iTranslate в России можно с помощью покупных кодов для App Store или Google Play или через посреднические сервисы, которые принимают российские способы оплаты и затем совершают оплату подписки за вас. Однако будьте осторожны и выбирайте только проверенные варианты.

Кому подойдет. Идеальный выбор для тех, кто ценит не только функциональность, но и визуальную составляющую, а также готов оплатить подписку для получения полноценного доступа к переводу без интернета.

Naver Papago — мастер восточных языков

Скачать: Google Play | App Store

Основные возможности. Поддерживает 14 языков с полным офлайн-доступом после загрузки пакетов. Работают все основные режимы: перевод текста, голоса, камеры, диалога и даже рукописного ввода. Лучше всего справляется с корейским, японским и китайским — выдает более естественные и контекстно точные формулировки, чем универсальные переводчики. Идеален для бытового общения, меню и вывесок.

Условия. Основное приложение полностью бесплатное. Для сложных задач есть платная версия Papago Plus, но большинству пользователей хватает базовых возможностей.

Кому подойдет. Путешественникам по странам Азии и всем, кому нужен точный, а не буквальный перевод с восточных языков.

Яндекс.Переводчик — офлайн-словари и перевод без сети

Скачать: Google Play | App Store

Основные возможности. Это мощное и многофункциональное приложение, которое особенно хорошо справляется с переводом на русский язык и обратно. Приложение поддерживает более 90 языков (даже эльфийский), в офлайн-режиме доступны популярные языки, такие как английский, немецкий, французский, испанский и итальянский, для которых можно бесплатно скачать словари. Доступен голосовой ввод и озвучка текста, перевод текста с фотографий (работает для 45 языков), перевод целых сайтов и функция «Диалог» для общения с иностранцем.

Условия. Приложение полностью бесплатно.

Как это работает. Для использования нужно заранее зайти в настройки приложения, в меню «Офлайн-пакеты» выбрать и скачать необходимые словари. При пропаже сети переводчик переключится в офлайн-режим автоматически, а при слабом сигнале его можно включить вручную.

❗️ Важное ограничение. Голосовой ввод и перевод по фотографии в офлайн-режиме не работают. Эти функции требуют подключения к интернету.

Кому подойдет. Этот переводчик — отличный выбор для путешествий по странам СНГ и тем, кому за границей часто требуется точный перевод именно с русского языка и на него.

Waygo — визуальный переводчик для путешествий по Азии

Скачать: App Store

Основные возможности. Waygo специализируется на визуальном переводе. Он мгновенно переводит текст с китайского, японского и корейского языков на английский через камеру вашего смартфона. Идеально подходит для чтения меню в ресторанах, вывесок, указателей и этикеток. Главное преимущество — он работает полностью без интернета. Все переводы выполняются непосредственно на вашем устройстве после загрузки языковых пакетов.

Условия. Бесплатная версия с ограничениями (позволяет выполнять до 10 переводов в день) и платный апгрейд.

Кому подойдет. В первую очередь — путешественникам, посещающим Китай, Японию или Южную Корею. Это приложение-спасатель для тех, кому нужно быстро понять смысл написанного без доступа к сети.

❗️ Важные нюансы

• Языковая поддержка. Работает только с китайским, японским и корейским. Обратный перевод (с английского на эти языки) и европейские языки не поддерживается. Приложение не поддерживает русский язык.

• Тип текста. Лучше всего работает с четким печатным текстом на вывесках и меню. Может не распознать рукописные или стилизованные шрифты.

Какой офлайн-переводчик выбрать: простые советы

Если вам нужен универсальный помощник на все случаи жизни — ваш выбор Google Translate. Он переведет и текст, и вывеску, и простую фразу, и все это бесплатно. Для живых диалогов и общения отлично подойдет Microsoft Translator, но владельцам Android стоит учесть, что в текущей версии приложения офлайн-функции отсутствуют.

Если маршрут лежит в страны Азии, Papago станет вашим главным проводником — он понимает тонкости корейского, японского и китайского так, как не снилось универсальным переводчикам. А для тех, кому важна максимальная точность в переводе именно на русский язык и с него, есть Яндекс.Переводчик с его надежными офлайн-словарями.

Ценителям стиля и полного офлайн-функционала стоит присмотреться к iTranslate, правда, за красоту и удобство придется платить подпиской.

Ну а если вы едете в Азию, понимаете английский, но не знаете восточные языки и боитесь не понять меню в кафе — вас спасет Waygo, который мгновенно переводит иероглифы через камеру полностью без интернета.

Какой бы вариант вы ни выбрали, главный лайфхак один: обязательно скачайте все необходимые языковые пакеты дома, через Wi-Fi. Тогда в любой точке мира вы будете чувствовать себя уверенно, даже без подключения к сети.