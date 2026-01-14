Размер шрифта
Трамп потребовал от властей Дании «убраться» из Гренландии

Трамп через НАТО потребовал от Дании немедленно убраться из Гренландии
Президент США Дональд Трамп в своем посте на странице в соцсети Truth Social потребовал от Дании немедленно «убраться» из Гренландии.

«НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались отсюда (из Гренландии. — ред.), сейчас же! Двух собачьих упряжек недостаточно! Только США справятся!!!» — написал он.

Свое сообщение американский лидер написал за несколько часов до встречи госсекретаря США Марко Рубио и американского вице-президента Джея Ди Вэнса с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном и главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт в Белом доме для переговоров о судьбе автономной территории.

В январе 2026 года Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем Трамп подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается, а ее население не хочет становиться американцами.

Ранее премьер Литвы захотела «серьезно поговорить» с Трампом о Гренландии.

