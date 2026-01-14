Россиянка пожаловалась на клинику, которая изуродовала ей грудь

Операция по увеличению груди в уфимской клинике закончилась обращением в суд. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, девушка по имени Наталья обратилась в учреждение в 2020 году, но добиться компенсации не может до сих пор. Как рассказала сама пострадавшая, за операцию она заплатила около 350 тысяч рублей.

Спустя непродолжительное время она заметила некроз и асимметрию. Помимо этого, правая грудь потеряла чувствительность, в других местах наблюдались боли.

Пострадавшая обратилась к хирургу, который делал операцию, но тот заявил, что осложнения невозможно предугадать и пообещал все переделать, но так этого и не сделал. После этого пациентка обратилась к юристу.

«Началось разбирательство, в ходе которого выяснилось, что в медкарте Натальи нет данных об установке имплантов. Юрист девушки считает, что клиника убрала данные намеренно», – сообщается в публикации.

Представители клиники предлагали пациентке компенсацию в размере 200 тысяч рублей, но она отказалась, так как на операцию и лечение уже потратила гораздо больше. Компенсацию в размере 10 миллионов рублей она будет добиваться через суд.

