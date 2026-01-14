Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Россиянка пожаловалась на клинику, которая изуродовала ей грудь

Baza: пациентка требует 10 млн рублей у клиники, изуродовавшей ей грудь
Shutterstock

Операция по увеличению груди в уфимской клинике закончилась обращением в суд. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, девушка по имени Наталья обратилась в учреждение в 2020 году, но добиться компенсации не может до сих пор. Как рассказала сама пострадавшая, за операцию она заплатила около 350 тысяч рублей.

Спустя непродолжительное время она заметила некроз и асимметрию. Помимо этого, правая грудь потеряла чувствительность, в других местах наблюдались боли.

Пострадавшая обратилась к хирургу, который делал операцию, но тот заявил, что осложнения невозможно предугадать и пообещал все переделать, но так этого и не сделал. После этого пациентка обратилась к юристу.

«Началось разбирательство, в ходе которого выяснилось, что в медкарте Натальи нет данных об установке имплантов. Юрист девушки считает, что клиника убрала данные намеренно», – сообщается в публикации.

Представители клиники предлагали пациентке компенсацию в размере 200 тысяч рублей, но она отказалась, так как на операцию и лечение уже потратила гораздо больше. Компенсацию в размере 10 миллионов рублей она будет добиваться через суд.

Ранее в Улан-Удэ женщине удалили миому размером с голову взрослого человека.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27622801_rnd_7",
    "video_id": "record::37bb3444-a607-405f-8728-41d1c534b664"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+