Был простым мошенником, познакомился с Маском: чем известен новый министр обороны Украины

Верховная рада Украины со второй попытки утвердила Михаила Федорова на посту министра обороны. Ранее занимавший посты вице-премьера и министра цифровой трансформации Федоров сообщил депутатам о своем намерении изменить армейскую систему и бороться с коррупцией. Федоров стал четвертым главой минобороны Украины с начала СВО. Ранее он предлагал запретить российскую игру Atomic Heart, а СМИ писали о его связи с телефонными мошенниками.

Как Рада утверждала Федорова министром обороны

Верховная рада Украины со второй попытки утвердила новым министром обороны страны Михаила Федорова. Его кандидатуру поддержали 277 нардепов.

Федоров ранее занимал должности первого заместителя премьер-министра и министра цифровой трансформации. Он был освобожден от этих постов 13 января по собственному запросу, чтобы перейти на новую работу.

Он стал четвертым министром обороны Украины с начала российской спецоперации в 2022 году.

После утверждения Федоров с трибуны Рады заявил, что невозможно «воевать новыми технологиями со старой организационной структурой».

«Наша цель — изменить систему: провести армейскую реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, искоренить ложь и коррупцию, сделать лидерство и доверие новой культурой», — добавил он.

Накануне депутаты Рады не смогли утвердить кандидатуру Федорова с первой попытки. На заседании 13 января за кандидатуру Федорова проголосовали 206 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. После неудачного голосования Верховная рада объявила перерыв в работе.

Ранее в тот же день Денис Шмыгаль сложил полномочия министра обороны. Он возглавлял правительство Украины с 4 марта 2020 года, а 17 июля 2025 года был назначен на пост главы минобороны вместо Рустема Умерова, который возглавил СНБО Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что хочет «изменить формат работы» оборонного ведомства.

В своем выступлении в Telegram Зеленский добавил что Федоров «глубоко занимается вопросами по линии дронов» и цифровизацией.

«Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины надо реализовать в сфере обороны такие изменения», — заявил Зеленский.

Он также поблагодарил Дениса Шмыгаля за «системную работу на государство» и подчеркнул, что тот «останется в команде».

Чем известен Михаил Федоров

Михаил Федоров вошел в команду Зеленского в 2018 году, возглавив цифровое направление его избирательного штаба. После победы Зеленского на президентских выборах в 2019-м Федоров стал его внештатным советником по вопросам цифровизации, а затем был избран в Верховную раду по списку партии «Слуга народа».

В августе 2019 года Федорова назначили вице-премьером и министром цифровой трансформации Украины, после чего он отказался от депутатского мандата. В 2020 году при формировании правительства Дениса Шмыгаля он сохранил оба поста.

Чиновник считается создателем цифрового сервиса госуслуг «Дия», запущенного в конце 2019 года. В период пандемии его министерство также курировало внедрение электронных COVID-сертификатов. С марта 2021 года Федоров входит в Совет нацбезопасности и обороны Украины.

Как Федоров был связан с телефонными мошенниками

Telegram-канал SHOT сообщил, что Федоров был связан с украинскими телефонными мошенниками. Канал опубликовал материалы уголовного дела из Приднепровского управления киберполиции, из которых следует, что Федоров состоял в одной из мошеннических групп.

Так, до 2022 года эта группа из Запорожья создала сайт об уникальной методике быстрого похудения «Инноцентр», продавая фиктивные препараты для снижения веса. SHOT утверждает, что Федоров играл «ключевую роль» в этой схеме.

«Приднепровскому управлению киберполиции удалось разоблачить и задержать сотрудников call-центра. Всех причастных, кроме Федорова, осудили по ч. 3 ст. 190 УК Украины «Мошенничество в особо крупном размере», — сообщил Telegram-канал.

По данным канала, Михаил Федоров «избежал срока благодаря Зеленскому».

Что говорил Федоров про Россию

После начала боевых действий на Украине в конце февраля 2022 года Михаил Федоров публично обратился к главе Apple Тиму Куку с призывом остановить поставки продукции в Россию и ограничить для российских пользователей доступ к магазину приложений App Store.

В тот же день он написал в Twitter основателю SpaceX Илону Маску, попросив предоставить Украине доступ к спутниковому интернету Starlink. Уже на следующий день Маск сообщил, что сервис начал работать на территории страны. В последующие месяцы украинская сторона получила около 25 тысяч терминалов Starlink. Федоров также утверждал, что поддерживает прямой контакт с Илоном Маском.

Весной 2023 года Федоров выступил с инициативой снять с продажи компьютерную игру Atomic Heart студии Mundfish. Он заявлял, что проект, действие которого разворачивается в альтернативной версии СССР, может содержать элементы «российской цифровой пропаганды».