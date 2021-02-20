Рогозин опубликовал мем после появления первых снимков марсохода Perseverance

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на публикацию первой фотографии с Марса, сделанной марсоходом Perseverance, разметил у себя в Twitter мем, в котором в камеру американского марсохода заглядывает сам Рогозин.

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — написал Рогозин.

Ранее американский ровер Perseverance совершил успешную посадку на Марс. Компания SpaceX и президент США Джо Байден поздравили NASA с успешным выполненнием задачи.