Рогозин опубликовал мем после появления первых снимков марсохода Perseverance
Максимс Краюшкинс
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на публикацию первой фотографии с Марса, сделанной марсоходом Perseverance, разметил у себя в Twitter мем, в котором в камеру американского марсохода заглядывает сам Рогозин.
«Первое, что увидели американцы на Марсе», — написал Рогозин.
Ранее американский ровер Perseverance совершил успешную посадку на Марс. Компания SpaceX и президент США Джо Байден поздравили NASA с успешным выполненнием задачи.
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