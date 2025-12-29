Лавров заявил о готовности РФ ответить на атаку ВСУ резиденции Путина

Лавров: РФ определила объекты для ударов после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Россия определила объекты для ответных ударов и время их нанесения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавнюю атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области, передает МИД РФ в Telegram.

«Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что подобные «безрассудные действия» без ответа не останутся.

Ранее глава МИД РФ сообщил журналистам, что в ночь на 29 декабря на резиденцию президента РФ в Новгородской области была совершена атака. По его словам, в этом был задействован 91 беспилотник дальнего действия ВСУ, но все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Лавров уточнил, что данных о пострадавших или ущербе от падения обломков дронов не поступало.

По словам Лаврова, Россия не выйдет из переговорного процесса с США, но с учетом последних событий переговорная позиция России будет пересмотрена.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки в зоне СВО было сбито 370 дронов ВСУ.