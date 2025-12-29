Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Лавров заявил о готовности РФ ответить на атаку ВСУ резиденции Путина

Лавров: РФ определила объекты для ударов после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия определила объекты для ответных ударов и время их нанесения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавнюю атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области, передает МИД РФ в Telegram.

«Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что подобные «безрассудные действия» без ответа не останутся.

Ранее глава МИД РФ сообщил журналистам, что в ночь на 29 декабря на резиденцию президента РФ в Новгородской области была совершена атака. По его словам, в этом был задействован 91 беспилотник дальнего действия ВСУ, но все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Лавров уточнил, что данных о пострадавших или ущербе от падения обломков дронов не поступало.

По словам Лаврова, Россия не выйдет из переговорного процесса с США, но с учетом последних событий переговорная позиция России будет пересмотрена.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки в зоне СВО было сбито 370 дронов ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27529459_rnd_4",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+