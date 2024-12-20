30 новогодних комедий, которые создадут праздничное настроение

Подготовка к Новому году идет полным ходом. Кроме покупки подарков, украшения дома и составления новогоднего меню, позаботьтесь о праздничной атмосфере. Новогодние комедии — лучший способ создать нужный настрой и зарядиться позитивом на год вперед. Если «Один дома» или «Елки» вы уже знаете наизусть, посмотрите подборку новогодних комедий, составленную «Газетой.Ru».

Российские новогодние комедии для всей семьи

«Елки-иголки»

2022, Россия, 6+

Рейтинг: IMDb — 6,3, Кинопоиск — 7,2

Режиссер: Александр Баршак

В главных ролях: Алина Алексеева, Павел Прилучный, Дима Калихов, Гарик Сукачев

31 декабря все уже думают о празднике, а ландшафтный дизайнер Катя — о работе. Она весь день развозит заказчикам новогодние елочки. Ее маму очень волнует, что у дочери нет семьи. И она решает познакомить Катю с очередным женихом. Чтобы избежать такой перспективы, девушка соглашается встретить в аэропорту дядю соседей, который прилетел из Америки. Но возникает путаница, Катя забирает из аэропорта не того человека. И это не все, в этот безумный день ее ждут разные приключения. Но главное — чудо обязательно произойдет.

Почему стоит посмотреть?

Романтическая комедия с авантюрным сюжетом и веселыми приключениями.



Гарик Сукачев в роли дяди — своеобразного Деда Мороза. Кстати, этот персонаж не произносит в фильме ни одного слова.

45 лучших новогодних фильмов всех времен с высоким рейтингом Новый год — время праздничных застолий и уютных вечеров перед экраном телевизора. Что может поднять... 06 декабря 18:41

«Баба Яга спасает Новый год»

2024, Россия, 6+

Рейтинг: Кинопоиск — 6,4

Режиссеры: Армен Ананикян, Карен Захаров

В главных ролях: Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Сергей Никоненко

Сказочная история о конфликте Деда Мороза и Снежной Королевы. В наши дни мальчик Юра нечаянно освобождает злую волшебницу из заточения, и та решает в канун Нового года заморозить весь мир. Она похищает мальчика и увозит его в свое ледяное королевство. Деду Морозу в одиночку не одолеть Снежную Королеву. На помощь ему приходят Баба Яга, Марья Искусница, Иван Царевич и другие сказочные персонажи.

Почему стоит посмотреть?

Сиквел фильма «Баба Яга спасает мир», фэнтези для семейного просмотра со знакомыми с детства героями и сюжетом, в основе которого вечная борьба добра и зла.

«Папу маме заверни»

2024, Россия, 6+

Режиссер: Иван Архипов

В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Катерина Шпица, Виталия Корниенко, Анна Хилькевич, Роман Попов

Вита мечтает, чтобы ее мама стала счастливой и решает подарить ей на Новый год ужин со звездой. До праздника несколько месяцев, и за это время девочке вместе с друзьями нужно успеть заработать внушительную сумму. Приглашенной на ужин звездой оказывается школьная любовь ее мамы.

Почему стоит посмотреть?

Незамысловатый добрый сюжет и харизматичный Дмитрий Нагиев в главной роли.

«Новогодний шеф»

2023, Россия, 12+

Рейтинг: IMDb — 5,8, Кинопоиск — 6,4

Режиссер: Василий Ровенский

В главных ролях: Павел Прилучный, Зоя Бербер, Владислав Миллер, Кристина Корбут

Владелец модного ресторана Виктор накануне Нового года сталкивается с проблемой: из заведения уходит шеф-повар со всей командой. Все столики на новогодний банкет забронированы, гости собираются, а работать на кухне некому. Владелица мини-бизнеса «Чудо-кухня» Олеся привозит в ресторан свои пирожные. В Олесе Виктор видит единственный шанс спасти свое заведение от скандала и предлагает ей стать шеф-поваром. Но у девушки нет такого опыта, и, кроме того, она обещала сыну Новый год с салютом. Виктор готов все устроить.



Почему стоит посмотреть?

В одном ресторане сплетается множество историй разных людей с их проблемами. Но не зря Новый год — время чудес. Все волшебным образом решается, едва гости пробуют особые блюда новогоднего шефа.

Новогодние хиты сопровождают весь фильм и создают праздничное настроение.

«Новогодний детектив»

2010, Россия, 12+

Рейтинг: IMDb — 5,3, Кинопоиск — 5,9

Режиссер: Алексей Бобров

В главных ролях: Дарья Михайлова, Сергей Маковецкий, Римма Маркова, Владимир Епифанцев, Людмила Артемьева, Александр Адабашьян

Накануне Нового года банковский клерк Галина, женщина за 40, встречает бывшего одноклассника, а ныне состоятельного бизнесмена Эдуарда, свою первую любовь. Обрадованные друг другу, они решают встретить праздник вместе. Галина теряет голову. Ночь будет полна сюрпризов, ведь за годы, что они не виделись, произошло столько всего.

Почему стоит посмотреть?

Звездный состав исполнителей и закрученный сюжет, в котором постепенно раскрывается истинное положение вещей.

«Елки 11»

2024, Россия, 6+

Режиссеры: Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов и др.

В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова

В фильме несколько новелл, действие которых традиционно происходит в разных уголках страны. Судьбы героев разных историй переплетутся, чтобы поздравить с Новым годом одинокую учительницу Валентину Михайловну.

Почему стоит посмотреть?

Выход новой части «Елок» накануне Нового года — многолетняя традиция на радость всем поклонникам франшизы.

Актерский состав, в частности Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры — уже знакомого персонажа «Елок», и звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит.

Зарубежные новогодние комедии для всей семьи

«Три мудреца против Санты»

2022, Испания, 12+

Рейтинг: IMDb — 5,3, Кинопоиск — 6,6

Режиссер: Пако Кабальеро

В главных ролях: Карра Элехальде, Давид Вердагер, Матиас Яник

Три волхва вступают в противостояние с Санта-Клаусом. Им не нравится его зашкаливающая популярность. Ведь именно волхвы, которые принесли дары младенцу Иисусу, должны в сочельник возвещать о рождении Мессии. Но людям нравится Санта-Клаус, так как он приносит подарки. Правда, волхвы не ожидали, что их ссора с Сантой разбудит демона Крампуса, который хочет уничтожить Рождество.

Почему стоит посмотреть?

Яркая и атмосферная рождественская сказка с захватывающим сюжетом.

«Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен»

2006, США, 12+

Рейтинг: IMDb — 5,1, Кинопоиск — 6,3

Режиссер: Джон Уайтселл

В главных ролях: Дэнни Де Вито, Мэттью Бродерик, Кристин Дэвис, Кристин Ченовет

Семья Стива Финча накануне Рождества переезжает в небольшой город. По соседству с ними живет семья Бадди Холла. И поначалу они даже начинают дружить домами. Но как-то дочь Бадди показала отцу, как выглядит их дом через спутник на компьютере. Бадди огорчен, что его дом меньше, чем у Стива. Он решает повесить на него такую иллюминацию, которая была бы видна из космоса. Из-за световых шоу между соседями начинается настоящая война.

Почему стоит посмотреть?

Харизматичные персонажи и смешной новогодний сюжет.

Дэнни Де Вито и Мэттью Бродерик в главных ролях.

«Наш маленький секрет»

2024, США, 12+

Рейтинг: IMDb — 5,7, Кинопоиск — 5,8

Режиссер: Стивен Херек

В главных ролях: Линдси Лохан, Иэн Хардинг, Кристин Ченоуэт, Джон Рудницкий, Кэти Бэйкер

Эйвери впервые проводит Рождество с семьей своего парня. Но выясняется, что на ужин также приглашен ее прежний бойфренд. Оказывается, он встречается с сестрой ее жениха. Бывшая пара не афиширует свою связь, но это непросто, так как в душе у каждого осталась обида.

Почему стоит посмотреть?

Ромком с Линдси Лохан в главной роли.

«Рождественские хроники»

2018, США, 12+

Рейтинг: IMDb — 7,0, Кинопоиск — 7,1

Режиссер: Клэй Кэйтис

В главных ролях: Курт Рассел, Джуда Льюис, Дэрби Кэмп, Оливер Хадсон

Брат и сестра Тедди и Кейт решают на камеру записать появление Санта-Клауса. Но он оказывается совсем не таким, как в детских книжках. Санта — харизматичный персонаж, который не лезет за словом в карман. А встреча с ним запускает череду приключений. Ведь вместе с новогодним волшебником, эльфами и оленями Тедди и Кейт будут спасать Рождество.

Почему стоит посмотреть?

Курт Рассел в роли Санта-Клауса был признан лучшим Сантой в американском кинематографе.

«Рождественские хроники 2»

2020, США, 6+

Рейтинг: IMDb — 7,0, Кинопоиск — 7,1

Режиссер: Крис Коламбус

В главных ролях: Курт Рассел, Дэрби Кэмп, Джулиан Деннисон, Билл Эндрю, Майкл Барнатан

Кейт выросла и стала трудным подростком. У нее сложные отношения с мамой. Сбежав из дома, девочка неожиданно объединяется с Санта-Клаусом в борьбе с обиженным и очень изобретательным эльфом-отщепенцем Белсникелем, который задумал отменить Рождество.

Почему стоит посмотреть?

Как и первая картина, фильм наполнен рождественской сказочной атмосферой. И хотя зло не выглядит ужасным, а, напротив, вполне себе милым, бороться с ним придется всерьез.

«Санта и компания»

2017, Франция, Бельгия, 12+

Рейтинг: IMDb — 6,3, Кинопоиск — 6,2

Режиссер: Ален Шаба

В главных ролях: Ален Шаба, Гольшифте Фарахани

Санта-Клаус незадолго до Рождества вынужден лететь в Париж, чтобы купить в аптеке лекарство для заболевших эльфов. Поскольку действие происходит перед праздником, никто на улицах не обращает внимание на бородатого мужчину в костюме Санты. Но главный герой совершенно не знает, как устроена повседневная жизнь людей. И в результате конфликта в аптеке попадает в полицейский участок. Помочь ему вызывается местный адвокат.

Почему стоит посмотреть?

Шутки в фильме строятся вокруг непрактичности и наивности Санта-Клауса и его встречи с героем, который спасает Рождество.

Российские новогодние комедии для взрослых

«Дед Мороз всегда звонит...трижды!»

2011, Россия, 16+

Рейтинг: IMDb — 5,5, Кинопоиск — 6,7

Режиссер: Константин Статский

В главных ролях: Максим Виторган, Татьяна Васильева, Андрей Фролов, Максим Матвеев, Равшана Куркова

В обычной московской семье, где под одной крышей живут мать, дочь с мужем и их ребенок, новогодний переполох. Глава семьи ссорится с тещей, ребенок дергает взрослых вопросами про Деда Мороза, а жена главного героя пытается всех примирить и параллельно готовит новогодний стол. Но случается непредвиденное: мужчина идет в туалет, у двери ломается ручка — и вот он сидит взаперти.

Казалось бы, разумный выход — сломать дверь. Но она особенная — антикварная, купленная тещей. Ждать слесаря придется долго. А тут еще в гости приходит бывший одноклассник жены, богатый и успешный, а главное — одобряемый ее мамой. В общем, у главы семейства есть время подумать и разобраться в себе.

Почему стоит посмотреть?

Приятная и легкая новогодняя комедия-мелодрама с хорошей актерской игрой.

«О чем еще говорят мужчины»

2011, Россия, 18+

Рейтинг: IMDb — 6,4, Кинопоиск — 6,8

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

В главных ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Алена Бабенко, Екатерина Вилкова

Новогодняя комедия от «Квартета И». 31 декабря в офисе рекламного агентства, которым руководит Саша, собираются его друзья Камиль, Слава и Леша. Они приезжают по просьбе Саши, чтобы выручить друга из неприятной ситуации. Накануне Нового года он ссорится с женщиной, оказавшейся женой важного чина из силовых ведомств. Под окнами офиса Саша видит грозных мужчин и понимает, что «попал». Друзья пытаются найти выход из сложившейся ситуации, а заодно ведут мужские разговоры о наболевшем.

Почему стоит посмотреть?

Продолжение фильма «О чем говорят мужчины» с полюбившимися зрителям персонажами и остроумными диалогами.

«Теща»

2023, Россия, 16+

Рейтинг: IMDb — 4,9, Кинопоиск — 5,9

Режиссер: Аскар Узабаев

В главных ролях: Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов, Анна Уколова

Волевая и сильная начальница ЖКХ Ольга Николаевна держит всю семью в ежовых рукавицах. Ее муж и дочка давно привыкли к этому и не сопротивляются. Единственный, кто все время норовит выйти из-под контроля и портит жизнь Ольге Николаевне — ее зять Виктор. В Новый год коса нашла на камень, и между тещей и зятем разгорелся грандиозный скандал.

Почему стоит посмотреть?

В основе сюжета — бородатая тема отношений зятя и тещи.



Дуэт Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова.

«Обратная связь»

2020, Россия, 18+

Рейтинг: IMDb — 6,1, Кинопоиск — 7,2

Режиссер: Алексей Нужный

В главных ролях: Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анастасия Уколова

Три семейные пары и их одинокий друг в канун Нового года собираются вместе в загородном доме. Но веселых посиделок не получается, каждый озабочен своими проблемами. Ева предлагает сыграть в игру «Никогда больше не…», в которой каждый на бумаге излагает претензии другому, а может и вселенной в целом. Игра запускает цепную реакцию обид и выяснения отношений.

Почему стоит посмотреть?

Сиквел фильма «Громкая связь». Странно, что герои после всего, что произошло с ними, вновь собираются вместе. Но факт остается фактом: здесь вы увидите знакомых персонажей и все те же проблемы в их отношениях.

«Мужчина в моей голове»

2010, Россия, 16+

Рейтинг: IMDb — 5,0, Кинопоиск — 7,1

Режиссер: Алексей Пиманов

В главных ролях: Андрей Чернышов, Алексей Серебряков, Ольга Погодина, Анна Якунина, Игорь Угольников, Игорь Верник

Накануне Нового года главная героиня Алена переживает развод с мужем. Чтобы отвлечься от проблем, она идет с подругами на каток. Но из-за неудачного падения теряет сознание и попадает в больницу. Очнувшись, женщина слышит внутри себя голос мужчины и приходит в ужас. Незнакомец тоже не особо рад оказаться в женском теле. Он все время ворчит и комментирует все действия Алены. Но со временем выясняется, что его замечания весьма полезны. И когда голос в один прекрасный миг пропадает, Алена понимает, что влюбилась в незнакомца.

Почему стоит посмотреть?

Романтическая комедия с оригинальным сюжетом. И хотя это сказочная история, она лишена приторности, в ней много жизненных трогательных моментов.

Зарубежные новогодние комедии для взрослых

«Незабываемое Рождество»

2022, США, 18+

Рейтинг: IMDb — 5,3, Кинопоиск — 5,8

Режиссер: Джанин Дамиан

В главных ролях: Линдси Лохан, Корд Оверстрит, Джордж Янг, Джек Вагнер, Оливия Перес

Сьерра — избалованная дочь магната, владеющего роскошным горнолыжным курортом. Отец мечтает, чтобы наследница занялась семейным бизнесом. Но та предпочитает карьеру инфлюенсера, как и ее бойфренд Тед. Под Рождество они забираются на вершину горы, чтобы сделать эффектный снимок. Но из-за порыва ветра Сьерра срывается, падает и теряет память. Девушку находит неудачливый бизнесмен, владелец маленького отеля Джейк Рассел. Мужчина отвозит Сьерру в больницу, а позже разрешает остаться в своем доме.

Почему стоит посмотреть?

Романтическая комедия с Линдси Лохан в главной роли. По сути, эта роль стала ее возвращением в большое кино: за предшествующие десять лет звезда «Дрянных девчонок» не засветилась ни в одном крупном проекте.

«Дорогой Санта»

2024, США, 16+

Рейтинг: IMDb — 5,4, Кинопоиск — 5,8

Режиссер: Бобби Фаррелли

В главных ролях: Джек Блэк, Роберт Тимоти Смит, Кигэн-Майкл Ки, Брианна Хоуи, Хэйз МакАртур

Добрый и застенчивый 11-летний Лиам до сих пор верит в доброго волшебника Санта-Клауса и отправляет ему письмо. Но допускает ошибку, из-за чего письмо попадает не к Санте, а к Сатане. И тот отправляется к мальчику, чтобы в обмен на исполнение желаний забрать часть его души.

Почему стоит посмотреть?

Фильм Бобби Фарелли, режиссера таких комедийных хитов, как «Тупой и еще тупее», «Я, снова Я и Ирэн».

Актер, комик и музыкант Джек Блэк в роли Сатаны.

«Пережить Рождество»

2018, Великобритания, 18+

Рейтинг: IMDb — 5,2, Кинопоиск — 6,1

Режиссер: Джеймс Дирден

В главных ролях: Джулиан Овенден, Джемма Уилан, Джоэли Ричардсон, Майкл Лэндис, Сэлли Филлипс

Сестры Миранда и Лайла устраивают большой рождественский праздник в загородном доме, который они унаследовали после смерти родителей. Но, как водится, все идет не по плану. В коттедже аварийная обстановка, идет ремонт, а потому находиться здесь небезопасно. А также не работает водопровод, нет газа и много чего еще. Зато гостей полон дом.

Почему стоит посмотреть?

Комедия не лишена драматических моментов. Бытовой коллапс способен испортить любой праздник и вскрыть все тайные конфликты между родственниками.

«Опять Рождество!»

2020, Бразилия, 18+

Рейтинг: IMDb — 6,5, Кинопоиск — 6,7

Режиссер: Роберто Сантуччи

В главных ролях: Леандро Хассум, Арианне Ботэльо, Луиза Кардосо, Хосе Рубенс Шаша

Отец семейства Хорхе терпеть не может Рождество. Мало того, что в этот день полно суеты, так он еще и родился 25 декабря. Но однажды с ним происходит несчастный случай, в результате которого главный герой попадает во временную петлю. Он приходит в себя каждое утро 25 декабря и заново переживает праздник со всеми его традициями и беготней. Хорхе приходится заново завоевать теплые семейные отношения и любовь близких.

Почему стоит посмотреть?

Микс комедии, фэнтези и мелодрамы.

Теплая атмосфера фильма.

«Любите Куперов»

2015, США, 18+

Рейтинг: IMDb — 5,8, Кинопоиск — 6,6

Режиссер: Джесси Нельсон

В главных ролях: Дайан Китон, Джон Гудман, Эд Хелмс, Мариса Томей

Рождественское застолье, которое задумала Шарлотта Купер, должно было стать образцом семейного единства. Четыре поколения родственников собрались вместе встретить праздник. Но у каждого в жизни свои проблемы, сложности, секреты. Так, Шарлотта и ее муж Сэм скрывают от близких, что решили расстаться, а их дочь убеждает случайного знакомого изобразить ее парня. Казалось бы, в Рождество все проблемы и обиды должны быть забыты. Однако идиллия рушится, а праздник превращается в семейный скандал. Но Рождество — на то и Рождество, чтобы все примирились и обрели счастье.

Почему стоит посмотреть?

Семейная мелодрама с жизненным сюжетом и добрым финалом.

Актерский состав, в том числе три «оскароносных» исполнителя: Дайан Китон, Алан Аркин, Мариса Томей.

«Улетный Новый год»

2021, Аргентина, Уругвай, 18+

Рейтинг: IMDb — 6,4, Кинопоиск — 6,1

Режиссер: Гастон Порталь

В главных ролях: Наталия Орейро, Диего Перетти, Эстебан Бильярди, Пабло Раго

Кира и Хуан живут в богатом особняке. На роскошный дом положил глаз грабитель. Он пробирается в особняк в костюме Санта-Клауса. Кира и Хуан в пылу ссоры не замечают его, и у вора есть отличная возможность обыскать дом. Но он натыкается на дочь Киры и Хуана Алисию. Девочка принимает его за волшебника и просит выполнить ее желания.

Почему стоит посмотреть?

Комедийный триллер с Наталией Орейро в главной роли.

«Жаркое Рождество»

2020, Австралия, 16+

Рейтинг: IMDb — 6,8, Кинопоиск — 5,9

Режиссер: Кристиан ван Вуурен

В главных ролях: Дэниэл Хеншэлл, Наташа Вэнганин, Крис Дункан, Салливан Стэплтон

Преступник Дерил Данн бежит из заключения. Весьма удачно ему подворачивается костюм Санта-Клауса. В нем он появляется на отдаленной ферме, где, по его сведениям, спрятана сумка с деньгами. На ферме живет вдова с тремя детьми. Женщина давно опустила руки, ферма на грани разорения. Младшие дети принимают его за Санту, а мошенник решает этим воспользоваться, чтобы отыскать клад.

Почему стоит посмотреть?

Криминальная семейная комедия для легкого просмотра. Забавные ситуации и находчивые главные герои.

Нетипичный рождественский антураж — главные герои ждут на праздник не снега, а дождя.

«12 рождественских свиданий»

2011, США, 16+

Рейтинг: IMDb — 6,3, Кинопоиск — 6,8

Режиссер: Джеймс Хейман

В главных ролях: Эми Смарт, Марк-Пол Госселаар, Джейн Иствуд, Питер Макнил, Ричард Фицпатрик

Прожить заново сочельник, чтобы исправить свои ошибки — такая возможность выпала главной героине фильма Кейт. Она пережила болезненное расставание с бойфрендом и отправляется накануне Рождества на свидание вслепую с очень симпатичным парнем по имени Майлз. Но все портит, потому что одержима идеей вернуть бывшего. Ей дается шанс переиграть свидание заново.

Почему стоит посмотреть?

Простая романтическая комедия о взрослении, поисках своего человека, страхе одиночества и переосмыслении жизненных ценностей.

«Четыре Рождества»

2008, Германия, США, 18+

Рейтинг: IMDb — 5,7, Кинопоиск — 6,2

Режиссер: Сет Гордон

В главных ролях: Винс Вон, Риз Уизерспун, Роберт Дювалл, Сисси Спейсек, Джон Войт

Счастливые влюбленные Кейт и Брэд хотят встретить Рождество на Фиджи. Но ужасный туман и нелетная погода ломают всех их планы. И молодым людям ничего не остается, как отправиться на семейный ужин. Но есть проблема: и его, и ее родители в разводе. А значит нужно успеть в четыре места. В гостях у родственников вскрываются все детские обиды и комплексы.

Почему стоит посмотреть?

Необычный сюжет о проблемах отцов и детей, браках и разводах и порою сложных отношениях с родственниками.

«Рождественская история: Рождество»

2022, США, Германия, 18+

Рейтинг: IMDb — 6,7, Кинопоиск — 6,3

Режиссер: Клэй Кэйтис

В главных ролях: Питер Биллингсли, Эринн Хэйс, Зак Уорд, Скотт Шварц

Продолжение фильма 1983 года «Рождественская история» с повзрослевшими героями. Взрослый Ральфи живет в Чикаго с семьей. Он не особо удачливый писатель. Однажды главный герой узнает, что его отец умер. Вместе с женой и детьми он отправляется в родной дом на Кливленд-стрит, чтобы устроить семье особенное Рождество. По дороге он собирает друзей детства и смиряется со смертью отца.

Почему стоит посмотреть?

Ностальгическая атмосфера. Картина особенно понравится тем, кто смотрел фильм 1983 года.

«Здравствуй, папа, Новый год 2»

2017, США, 18+

Рейтинг: IMDb — 6,0, Кинопоиск — 6,5

Режиссер: Шон Андерс

В главных ролях: Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Мэл Гибсон, Джон Литгоу, Линда Карделлини

В первом фильме «Здравствуй, папа, Новый год» главный герой — сотрудник радиостанции Брэд Уитакер, добрый, правильный и неконфликтный человек, изо всех сил пытается подружиться с детьми своей жены от первого брака — Грейс и Диланом. Но неожиданно на пороге их дома появляется родной отец детей — самоуверенный и брутальный Дасти Мэйрон, полная противоположность Брэда. Ради детей главный герой готов выстраивать нормальные отношения с Дасти, но у того другая задача — помириться с женой и вернуться в семью. Поэтому он всячески подставляет своего «конкурента».

Во втором фильме Брэд и Дасти объединяют усилия, чтобы устроить детям идеальное Рождество. Но их видимое перемирие оказывается под угрозой из-за приезда дедушек: престарелого мачо — отца Дасти, и нервного и ранимого папочки Брэда.

Почему стоит посмотреть?

Веселый новогодний фарс.

Актерский состав. Уилл Феррелл за роль Брэда Уитакера его номинировали на премию Teen Choice Award как лучший комедийный актер. Мел Гибсон в роли одного из дедушек.

«Рождество не по плану»

2023, Франция, 18+

Рейтинг: IMDb — 5,3, Кинопоиск — 6,8

Режиссер: Клеман Мишель

В главных ролях: Даниэль Фишо, Даниель Лебрюн, Франк Дюбоск, Эммануэль Дево

Семейная пара ждет на Рождество детей и внуков. Винсент и Беатрис заняты приятными праздничными хлопотами, когда узнают, что дети не приедут. Тогда огорченный Винсент решает сделать доброе дело: пригласить в гости старушку из дома престарелых. Вместе с 85-летней Моник на праздник приходит ее подруга Жанна. Одна — бывшая кладбищенская садовница, другая — тюремная надзирательница в прошлом. Престарелые дамы устраивают супругам веселое Рождество.

Почему стоит посмотреть?

Душевная французская комедия с тонким юмором и трогательными моментами.

«В духе Рождества»

2022, США, 16+

Рейтинг: IMDb — 6,6, Кинопоиск — 6,5

Режиссер: Шон Андерс

В главных ролях: Уилл Феррелл, Райан Рейнольдс, Октавия Спенсер, Патрик Пейдж

Накануне Рождества три духа — Прошлое, Настоящее и Будущее — навещают успешного бизнесмена Клинта Бриггса, чтобы помочь ему исправиться. Сделать это чрезвычайно сложно — Клинт неисправим. Но дух Настоящего не собирается отступать.

Почему стоит посмотреть?

Картина от создателей комедии «Здравствуй, папа, Новый год!».

Актерский состав: Райан Рейнольдс (Дэдпул) в главной роли, Уилл Ферелл, Октавия Спенсер.