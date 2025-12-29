Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Многодетный отец не пережил соревнования по поеданию арбуза на скорость

Daily Mail: бразилец не выжил в соревновании по поеданию арбуза на скорость
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Многодетный отец из Бразилии не пережил соревнования по поеданию арбуза на скорость, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 11 декабря около 16:30 во время конкурса, в котором участникам предлагалось как можно быстрее съесть кусок арбуза, расположенный на низком столе, без использования рук. Карлос Серасомма, 37-летний отец четырех детей, соревновался с пятью другими гостями. По данным местных СМИ, победителю должна была достаться порция картофеля фри.

Спустя несколько секунд после начала соревнования мужчина начал задыхаться. По словам свидетелей, сотрудники курорта обратились к гостям с просьбой о помощи и поочередно пытались оказать первую помощь, включая выполнение сердечно-легочной реанимации. Очевидец рассказал телеканалу, что на месте не оказалось специалистов, способных провести прием Геймлиха.

Спасатели прибыли на место примерно через 25 минут. Серасомму доставили в отделение неотложной помощи, однако его жизнь спасти не удалось.

После сличившегося супруга мужчины, Кимберли Сантос, заявила, что стол для конкурса был слишком низким для роста мужа — около 180 см, из-за чего он принял неудобное положение. Она также отметила отсутствие на мероприятии медицинского персонала, несмотря на то, что конкурс был связан с употреблением пищи.

По словам Сантос, первую помощь пытались оказать отдыхающие, однако сотрудники курорта и спасатели не знали, как действовать. Прибывшая позже медсестра, по ее словам, не предприняла реанимационных процедур. Вдова заявила, что намерена добиваться расследования и возможных юридических мер для установления ответственности.

Ранее врач объяснила, как извлечь максимальную пользу для здоровья из арбуза и дыни.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27529285_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+