Многодетный отец не пережил соревнования по поеданию арбуза на скорость

Daily Mail: бразилец не выжил в соревновании по поеданию арбуза на скорость

Многодетный отец из Бразилии не пережил соревнования по поеданию арбуза на скорость, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 11 декабря около 16:30 во время конкурса, в котором участникам предлагалось как можно быстрее съесть кусок арбуза, расположенный на низком столе, без использования рук. Карлос Серасомма, 37-летний отец четырех детей, соревновался с пятью другими гостями. По данным местных СМИ, победителю должна была достаться порция картофеля фри.

Спустя несколько секунд после начала соревнования мужчина начал задыхаться. По словам свидетелей, сотрудники курорта обратились к гостям с просьбой о помощи и поочередно пытались оказать первую помощь, включая выполнение сердечно-легочной реанимации. Очевидец рассказал телеканалу, что на месте не оказалось специалистов, способных провести прием Геймлиха.

Спасатели прибыли на место примерно через 25 минут. Серасомму доставили в отделение неотложной помощи, однако его жизнь спасти не удалось.

После сличившегося супруга мужчины, Кимберли Сантос, заявила, что стол для конкурса был слишком низким для роста мужа — около 180 см, из-за чего он принял неудобное положение. Она также отметила отсутствие на мероприятии медицинского персонала, несмотря на то, что конкурс был связан с употреблением пищи.

По словам Сантос, первую помощь пытались оказать отдыхающие, однако сотрудники курорта и спасатели не знали, как действовать. Прибывшая позже медсестра, по ее словам, не предприняла реанимационных процедур. Вдова заявила, что намерена добиваться расследования и возможных юридических мер для установления ответственности.

Ранее врач объяснила, как извлечь максимальную пользу для здоровья из арбуза и дыни.