Александр Мостовой подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года
Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года. Об этом экс-футболист написал в своем Telegram-канале.

Мостовой опубликовал фотографию с футболкой красно-белых, где под его фамилией нанесены цифры «2026».

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее ЦСКА продлил контракт с полузащитником Иваном Обляковым.

