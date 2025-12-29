Дмитриев обвинил Европу в попытках сорвать мир на Украине

Евросоюз и Великобритания с помощью выдвижения нереалистичных требований пытаются сорвать заключение мирного соглашения на Украине. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Россия изложила условия мира, которые действительно работают. Охваченные паникой подстрекатели войны из ЕС и Великобритании выдвигают нереалистичные требования – не для того, чтобы положить конец конфликту, а чтобы сорвать мирный план Трампа», – написал Дмитриев в соцсети X.

Также он выразил уверенность в том, что в итоге мир на Украине все-таки наступит.

28 декабря президент США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным и встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. С обоими лидерами Трамп обсудил урегулирование украинского конфликта. В итоге общением с Зеленским и Путиным он остался доволен. Кроме того, планируется, что в ближайшее время Трамп еще раз поговорит с Путиным.

По словам Зеленского, на встрече с Трампом самые спорные вопросы территорий и контроля над Запорожской АЭС остались неразрешенными.

