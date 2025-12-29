Долина отказалась съезжать из квартиры до конца года. Но уже начала вывозить вещи

Предположительно, перевозка вещей певицы Ларисы Долиной из ее бывшей квартиры в Хамовниках после решения суда о выселении, 29 декабря 2025 года

Певица Лариса Долина отказалась освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря, как требовала покупательница жилья Полина Лурье. Артистка пообещала съехать до 5 января 2026 года. Она уже начала переезд — несколько грузовиков перевезли часть вещей на склад. По словам юристов, если Долину будут выселять принудительно, это займет несколько недель.

Певица, народная артистка России Лариса Долина отказалась выезжать из спорной квартиры до 30 декабря, как того просила покупательница Полина Лурье. Об этом адвокат новой владелицы жилья Светлана Свириденко сообщила ТАСС.

«Мы попросили передать нам квартиру 30-го числа, нам представители Долиной ответили отказом», — рассказала юрист.

Собеседница агентства добавила, что Долина обещает съехать не раньше 5 января. Эту информацию подтвердила и адвокат певицы Мария Пухова.

В разговоре с порталом News.ru Свириденко сказала, что Долина должна была покинуть квартиру еще 25 декабря — прямо в день решения суда, поскольку законом не предусмотрено выделение пяти дней на исполнение приговора. Тем не менее Лурье разрешила ей выехать позже.

Telegram-канал SHOT пишет, что Долина все-таки начала переезд:

«Певица наняла несколько грузовых «Газелей». Первая приехала сегодня в районе 10 утра. Сначала планируется увезти одежду артистки, в том числе концертные платья и многое другое».

Издание утверждает, что имущество артистка планирует перевести в свой особняк в подмосковном поселке Славино. Концертную одежду Долиной уже увезли — она заняла половину грузовика, пишет SHOT. А синтезатор певицы стоимостью около 1 млн рублей пока остался в квартире, его еще предстоит вывезти.

Telegram-канал Mash уточняет, что пока вещи отправляют на арендованный склад, расположенный на заднем дворе Федерации шахмат России. Всего туда перевезли 19 больших коробок, одну вешалку с одеждой и две большие сумки. За аренду помещения Долина заплатит около 300 тысяч рублей , подсчитали журналисты.

Выселят принудительно?

25 декабря Мосгорсуд повторно рассмотрел иск Лурье о принудительном выселении Долиной из спорного жилья и встал на сторону покупательницы. По словам Свириденко, Долина просила у Лурье дать ей пожить в квартире до 1 марта 2026 года, чтобы спокойно вывезти все вещи, но получила отказ.

Адвокат певицы Пухова назвала эти слова клеветой. По ее словам, в направленном мировом соглашении предложено выселиться до 10 января.

Как пишет «Лента.ру», постановление суда будет изготовлено только 30 декабря, а обжаловать его можно будет в течение трех месяцев. Таким образом, решение вступит в силу в апреле 2026 года. До этого времени принудительно выселить Долину из квартиры не получится.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что Долина сможет саботировать решение суда на протяжении нескольких недель, поскольку из-за новогодних праздников бюрократические процессы могут затянуться.

«Несмотря на то, что определение Мосгорсуда вступило в законную силу немедленно после вынесения, сам судебный акт в полном объеме еще не изготовлен. То есть у Полины Лурье, несмотря на решение в ее пользу, формально связаны руки»,

— сказал эксперт.

Он объяснил, что Лурье сможет требовать от Долиной покинуть квартиру только тогда, когда она получит судебный акт. Если же певица вновь откажется съезжать, владелице жилья придется подавать заявление в суд, а затем — в службу судебных приставов: «Пока приставы возбудят исполнительное производство, пока дадут срок Долиной на добровольное исполнение постановления пристава, который сам по себе составляет пять дней, пройдет немало времени. А с учетом предстоящих праздников, рассчитывать на быстрое получение юридически значимых документов тоже не стоит. Подытоживая, можно с уверенностью сказать, что в ближайшие две-три недели Долина вполне может оставаться в квартире и саботировать решение суда ».

Адвокат Александр Кудряшов уточнил, что приставы могут предоставить певице два срока для исполнения постановления о выселении: если она не покинет квартиру в первое отведенное ей время, с нее взыщут исполнительный сбор, после чего дадут еще несколько дней. Лишь затем ее заставят освободить жилье.