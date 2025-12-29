Размер шрифта
В МИД рассказали о влиянии Великобритании в провокациях Украины по срыву мирного процесса

Грушко: Россия видит влияние Британии в последних провокациях Украины
Пресс-служба МИД РФ

Москва видит влияние Британии в попытке Украины атаковать госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области для срыва мирного процесса, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, то, что произошло сегодня, это серьезная попытка прервать переговорный процесс, а также еще больше затруднить достижение мира.

Грушко добавил, что Киев осуществляет провокации сразу, как только переговоры вступают в фазу решения.

«Я хотел бы сказать, что это становится уже практикой», — отметил дипломат.

Он считает, что действия украинской стороны носят очень острые формы.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытке атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области в ночь на 29 декабря.

В ночь на 29 декабря над территорией России средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 89 украинских дронов самолетного типа.

Ранне Лавров заявил о готовности РФ ответить на атаку ВСУ резиденции Путина.

