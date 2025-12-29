Размер шрифта
Бейонсе стала долларовой миллиардершей

Forbes: певица Бейонсе стала долларовой миллиардершей
Доход американской певицы Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер – полное имя) превысил $1 миллиард. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, Бейонсе оказалась пятым музыкантом в списке Forbes среди долларовых миллиардеров. В него также вошли Jay-Z, Брюс Спрингстин, Рианна и Тейлор Свифт. Бейонсе преодолела отметку в $1 миллиард благодаря продажам со своего альбома «Cowboy Carter», а также «самому кассовому концертному туру» 2025-го.

В начале июля Бейонсе вышла на сцену в боди с люрексом в бело-сине-красном цвете. Аналогично сделаны ее перчатки. Образ дополнили длинные красные сапоги. Выступление проходило в столице США Вашингтоне. Российские поклонники отметили, что наряд напоминает флаг России. Однако, возможно, ее наряд может отсылать и к флагу США с аналогичными цветами.

Бейонсе не раз проводила концерты в нарядах с патриотической тематикой. Она выступала в ковбойских шляпах, а также платьях, отсылающих к американскому флагу.

Певица также спела в шапке-ушанке во время одного из концертов Cowboy Carter Tour.

Ранее стало известно, сколько заработает Леонтьев за новогодние праздники.

