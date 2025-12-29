«Приблизились к соглашению как никогда». Трамп и Зеленский провели переговоры во Флориде

Трамп и Зеленский провели переговоры во Флориде и остались довольны

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде, в резиденции президента США Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей.

Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в четвертый раз за год. Переговоры прошли в Палм-Бич (штат Флорида) и продлились более двух часов.

Трамп назвал переговоры в Мар-а-Лаго «отличными» и заявил, что стороны «приблизились к соглашению как никогда». Обсуждение охватило «практически все темы», однако остаются «один-два очень сложных, болезненных вопроса», прежде всего связанные с территориями. Зеленский согласился с оценкой встречи и сообщил, что мирный план согласован на 90%.

Прямо перед переговорами с Зеленским Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Трамп охарактеризовал этот разговор как продуктивный, а помощник Путина Юрий Ушаков назвал его дружественным. По словам Ушакова, российский лидер критически оценил инициативу Евросоюза и Украины о 60-дневном прекращении огня, заявив, что такой формат затянет войну, а также подчеркнул необходимость решения вопроса Донбасса «без дальнейших промедлений».

«Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха», — заявил Трамп позже на совместной пресс-конференции с Зеленским.

«Это звучит немного странно, но я объяснял президенту [Зеленскому], что президент Путин очень великодушно относится к успеху Украины, в том числе к [идее поставлять] электроэнергию и другие товары по очень низким ценам», — пояснил президент США.

Он добавил, что понимает нежелание России соглашаться на временное прекращение огня из опасений, что без окончательного урегулирования боевые действия могут возобновиться.

О чем договорились Трамп и Зеленский

Стороны охарактеризовали достигнутый на переговорах прогресс как значительный, а по ряду направлений — близкий к завершению.

По словам Зеленского, план урегулирования из 20 пунктов согласован на 90%. Гарантии безопасности между Украиной и США согласованы на 100%, а трехсторонний формат с участием Европы — почти на 100%.

Зеленский заявил, что военное измерение урегулирования согласовано полностью, а работа над планом процветания Украины находится на финальной стадии.

Трамп подтвердил «значительный прогресс» и заявил, что переговорный процесс будет продолжен в ближайшее время. В течение двух недель, по его словам, запланированы дополнительные контакты с украинской стороной, включая встречу 29 декабря. Президент США допустил возможность выхода на соглашение уже «в течение нескольких недель».

Отдельное внимание уделено вопросам гарантий безопасности. Трамп заявил, что основная ответственность за их реализацию должна лечь на Европу, при этом США «обеспечат 100-процентную поддержку». Зеленский подтвердил, что переговорные группы продолжат встречи в ближайшие недели для финализации параметров договоренностей.

О чем пока не договорились

Ключевым нерешенным блоком переговоров остается территориальный вопрос, прежде всего статус и будущее Донбасса.

Дональд Трамп прямо признал, что «вопрос не решен, но мы приближаемся к его разрешению», подчеркнув, что речь идет об очень сложной теме. Комментируя обсуждение возможных моделей урегулирования, он отметил:

«Слово «договорились» — слишком сильное. Я бы сказал, что мы не договорились, но приближаемся к соглашению».

Разногласия носят принципиальный характер: Москва настаивает на контроле над всей территорией Донбасса, Киев стремится зафиксировать линию разграничения по текущим позициям сторон. В качестве возможного компромисса американская сторона обсуждала идею создания свободной экономической зоны в Донбассе, однако параметры этой модели остаются неясными, включая механизмы ее функционирования.

Отдельной темой остается Запорожская АЭС. Американские переговорщики предлагали вариант разделения контроля над станцией.

Также остается открытым вопрос внутреннего утверждения возможных договоренностей на Украине.

Трамп заявил, что окончательные решения должны быть приняты либо на референдуме, либо через парламент. Зеленский допустил вынесение отдельных положений мирного плана на всенародное голосование.

Говоря о дальнейших шагах, Трамп вновь отметил, что в ближайшие недели станет ясно, приведут ли переговоры к результату. Он не исключил возможную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского «в подходящее время».

С американской стороны в переговорах, помимо президента, участвовали представители его ближайшего окружения и ключевые члены администрации: зять Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, а также комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум. Украинскую делегацию, кроме президента, представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, министр экономики Андрей Соболев, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица и советник офиса президента Александр Бевз.