Блогеру Маркаряну продлили срок ареста

Таганский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

«Решением суда обвиняемому Маркаряну продлен срок ареста до 22 февраля», — говорится в сообщении.

Арсен Маркарян был задержан и арестован по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. В СМИ писали, что поводом для его задержания стали матерные оскорбления в отношении Героя Советского Союза Александра Матросова в одном из эфиров, посвященном теме самопожертвования.

После ареста Маркарян опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил о допущенных им ошибках, осознании глупости многих своих поступков и «нездоровом состоянии», в котором он вел свои эфиры. Блогер утверждает, что его «медийный образ» не соответствует его реальной личности и на деле он без публичной огласки помогал «нашему фронту на СВО» и «женщинам в тяжелой ситуации».

Ранее адвокат Маркаряна заявил, что блогер признал вину и готов сотрудничать с судом.