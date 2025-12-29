Размер шрифта
Блогеру Маркаряну продлили срок ареста

Маркаряну продлили срок ареста по делу об оскорблении памяти защитников Отечества 
Таганский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

«Решением суда обвиняемому Маркаряну продлен срок ареста до 22 февраля», — говорится в сообщении.

Арсен Маркарян был задержан и арестован по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. В СМИ писали, что поводом для его задержания стали матерные оскорбления в отношении Героя Советского Союза Александра Матросова в одном из эфиров, посвященном теме самопожертвования.

После ареста Маркарян опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил о допущенных им ошибках, осознании глупости многих своих поступков и «нездоровом состоянии», в котором он вел свои эфиры. Блогер утверждает, что его «медийный образ» не соответствует его реальной личности и на деле он без публичной огласки помогал «нашему фронту на СВО» и «женщинам в тяжелой ситуации».

Ранее адвокат Маркаряна заявил, что блогер признал вину и готов сотрудничать с судом.
