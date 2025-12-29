Над Россией сбили 89 беспилотников. Военная операция, день 1405-й

8:10

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде, в резиденции президента США Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей.