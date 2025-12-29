Над Россией сбили 89 беспилотников. Военная операция, день 1405-й

🔴 Средства ПВО за два часа уничтожили 23 беспилотника над Новгородской областью — Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского на переговорах с главой США Дональдом Трампом, пишет Times.
2026 год может стать решающим в вопросе украинского кризиса: если «партия мира» одержит победу над «партией войны», возможно быстрое принятие компромиссных решений, заявил в колонке для ТАСС зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.
Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный в начале января готовится покинуть дипломатическую должность в Лондоне, сообщили Radio NV источники в политических и дипломатических кругах.
Россия будет помогать в восстановлении Украины, заявил Трамп.
В результате видеоконференции президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами был достигнут «хороший прогресс» в мирном урегулировании, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Трамп назвал возможной встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде, в резиденции президента США Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 89 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
49 дронов сбили над Брянской областью, 18 — над Новгородской, 11 — над Адыгеей, семь — над Краснодарским краем, по одному — над акваторией Азовского моря, Орловской, Ростовской и Смоленской областями.
Сегодня 1405-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.