Над Россией сбили 89 беспилотников. Военная операция, день 1405-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1405-й день
Боевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции, 30 января 2024 года
Евгений Биятов/РИА Новости

Средства ПВО за ночь сбили 89 беспилотников над российскими регионами. Американский лидер Дональд Трамп назвал возможной встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Европе заявили о «хорошем прогрессе» в мирном урегулировании после переговоров Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:31

🔴 Средства ПВО за два часа уничтожили 23 беспилотника над Новгородской областью — Минобороны РФ

9:17

Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского на переговорах с главой США Дональдом Трампом, пишет Times.

9:01

2026 год может стать решающим в вопросе украинского кризиса: если «партия мира» одержит победу над «партией войны», возможно быстрое принятие компромиссных решений, заявил в колонке для ТАСС зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

8:43

Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный в начале января готовится покинуть дипломатическую должность в Лондоне, сообщили Radio NV источники в политических и дипломатических кругах.

8:26

Россия будет помогать в восстановлении Украины, заявил Трамп.

8:17

В результате видеоконференции президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами был достигнут «хороший прогресс» в мирном урегулировании, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

8:12

Трамп назвал возможной встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

8:10

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде, в резиденции президента США Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 89 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

49 дронов сбили над Брянской областью, 18 — над Новгородской, 11 — над Адыгеей, семь — над Краснодарским краем, по одному — над акваторией Азовского моря, Орловской, Ростовской и Смоленской областями.

8:01

Сегодня 1405-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
