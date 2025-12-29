Размер шрифта
Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

Белый дом сообщил о положительном разговоре Трампа и Путина по поводу Украины
Global Look Press/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели «положительный разговор» по поводу Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает «Интерфакс».

«Президент Трамп завершил позитивный разговор с президентом Путиным об Украине», — написала представитель Белого дома.

До этого российский и американский лидеры уже общались 28 декабря в преддверие встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в США. Как утверждал Зеленский, встреча с Трампом нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта.

По итогам переговоров с Зеленским Трамп сказал, что «встреча прошла отлично» и что сторонам удалось добиться «значительного прогресса в прекращении конфликта».

Трамп также заявлял, что созвонится с Путиным после переговоров с Зеленским.

Ранее Зеленский раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана по Украине.

