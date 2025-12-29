Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Домработница подлила отраву в бутылочку с молоком для ребенка хозяев

В Таиланде уборщица пыталась отравить ребенка хозяйки средством для дезинфекции
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде уборщица, нанятая на день, отравила детское молоко и попала на видео. Об этом пишет Bangkok Post.

Мать троих детей нашла уборщицу через местную группу в соцсетях и пригласила на разовую уборку. Все было в порядке до тех пор, пока бабушка ребенка не разогрела бутылочку с молоком, приготовленную с утра. После того, как ребенок сделал пару глотков, женщина почувствовала неприятный запах и немедленно прекратила кормление.

Жидкость отдавала горечью, и малыша срочно отвезла младенца в больницу, где врачи подтвердили, что его жизнь вне опасности, но оставили пациента под наблюдением.

Когда уборщице предъявили претензии, она заявила, что «не помнит, как брала бутылочку», и поспешно удалилась. Благодаря камере видеонаблюдения выяснилось, что женщина подмешала дезинфицирующее средство в бутылочку с детским молоком, а вместо уборки дома делала фотографии, что также насторожило хозяйку.

Сотрудники больницы посоветовали семье подать заявление в полицию и отдать молоко на экспертизу.

Ранее ребенок случайно отравил четырехлетнего брата «коктейлем» из бытовой химии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27529303_rnd_3",
    "video_id": "record::453814d9-6ea5-403b-935b-e03581db2d5f"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+