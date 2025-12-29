Домработница подлила отраву в бутылочку с молоком для ребенка хозяев

В Таиланде уборщица, нанятая на день, отравила детское молоко и попала на видео. Об этом пишет Bangkok Post.

Мать троих детей нашла уборщицу через местную группу в соцсетях и пригласила на разовую уборку. Все было в порядке до тех пор, пока бабушка ребенка не разогрела бутылочку с молоком, приготовленную с утра. После того, как ребенок сделал пару глотков, женщина почувствовала неприятный запах и немедленно прекратила кормление.

Жидкость отдавала горечью, и малыша срочно отвезла младенца в больницу, где врачи подтвердили, что его жизнь вне опасности, но оставили пациента под наблюдением.

Когда уборщице предъявили претензии, она заявила, что «не помнит, как брала бутылочку», и поспешно удалилась. Благодаря камере видеонаблюдения выяснилось, что женщина подмешала дезинфицирующее средство в бутылочку с детским молоком, а вместо уборки дома делала фотографии, что также насторожило хозяйку.

Сотрудники больницы посоветовали семье подать заявление в полицию и отдать молоко на экспертизу.

Ранее ребенок случайно отравил четырехлетнего брата «коктейлем» из бытовой химии.