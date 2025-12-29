Размер шрифта
В Калужской области возбуждено дело после гибели 2 рабочих

Уголовное дело возбуждено после гибели 2 рабочих под Калугой
Telegram-канал Домострой

В Калужской области возбуждено уголовное дело после гибели рабочих при демонтаже башни. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственным управлением СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по факту трагического инцидента в городе Балабаново. В ходе подготовительных работ к разборке водонапорной башни произошло внезапное обрушение конструкции, в результате которого погибли двое рабочих.

Следствие квалифицировало произошедшее по ч. 3 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося: осмотр места происшествия, опрос свидетелей и причастных лиц, а также назначение необходимых судебных экспертиз. Целью расследования является выяснение причин обрушения и определение степени ответственности организаторов работ.

До этого в столичном районе Зюзино стрела крана упала на рабочего.

Ранее строительный кран упал на жилой дом в Бурятии.

