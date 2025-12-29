США направили в регион Карибского моря истребители и дроны

Соединенные Штаты значительно нарастили военное присутствие в Карибском регионе. ВВС США развернули семь эскадрилий боевых истребителей, насчитывающих около 78 самолетов, а также крупную группировку тяжелых ударных беспилотников на местных базах и кораблях, пишет издание The War Zone.

По данным издания, во второй половине декабря на базу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико прибыла эскадрилья истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США, ориентировочно состоящая из 14 машин, что было подтверждено данными Army Recognition. Этот шаг направлен на усиление авиационной компоненты Южного командования (SOUTHCOM). К ним присоединились 10 истребителей F-35B Корпуса морской пехоты США, которые базируются там с сентября. Кроме того, на этой же базе размещена эскадрилья из шести истребителей вертикального взлета и посадки AV-8B Harrier.

В водах Карибского моря, к северу от Венесуэлы, в настоящее время патрулирует атомный авианосец ВМС США USS Gerald Ford, на борту которого находится 48 боевых истребителей F/A-18F Super Hornet, организованных в четыре эскадрильи. Дополнительно, большой десантный корабль USS Iwo Jima несет шесть палубных истребителей AV-8B Harrier.

В международном аэропорту Рафаэль Эрнандес, расположенном на севере Пуэрто-Рико, также базируются 10 тяжелых дальних разведывательно-ударных беспилотников MQ-9A Reaper, обладающих возможностью нести разнообразные комбинации вооружений и электронного оборудования.

