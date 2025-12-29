Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Жители США готовятся к мощному циклону-«бомбе»

Миллионы жителей США готовятся к взрывному циклону с мощными осадками
Allison Dinner/Reuters

Жители США готовятся к зимнему циклону-«бомбе», который принесет мощные дожди, снег и сильный ветер. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США (NWS).

Циклон-«бомба», или взрывной циклон — это мощный зимний шторм, который возникает при сильном падении атмосферного давлени. Такие циклоны приносят сильные ветра, ливни или снегопады.

По словам ведущего синоптика Национальной метеорологической службы (NWS) в Колледж-Парке, штат Мэриленд, Боба Оравека, одна часть шторма несет сильный снегопад, другая часть — усильный ветер и низкие температуры. При этом на севере центральной части США ожидаются обильные снегопады и метели, а на южной — сильные холодные ветра, которые положат конец аномально теплой погоде.

По данным NWS, по мере продвижения на восток шторм будет усиливаться из-за резкого столкновения холодного воздуха, движущегося на юг из Канады, с необычно теплым воздухом, который задержался на юге США.

Накануне мощный снегопад накрыл Нью-Йорк. Мэр Эрик Адамс на фоне сообщений о непогоде призвал горожан сидеть дома в непогоду и «делать детей».

Ранее россиян предупредили о сильном похолодании на новогодних праздниках.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27529357_rnd_5",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+