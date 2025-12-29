Размер шрифта
Мошенники заставили 80-летнюю женщину проверить счетчики и лишили ее 7 млн рублей

Пенсионерка из Уфы лишилась более 7 млн под предлогом проверки счетчиков
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Мошенники заставили уфимскую пенсионерку отдать им миллионы под предлогом проверки счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкортостану.

Недавно 80-летней пенсионерке из Уфы поступил звонок от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником, проверяющим счетчики. Он убедил ее назвать код из СМС-сообщения, после чего женщина получила уведомление о входе в личный кабинет на «Госуслугах». В нем ее просили обратиться на «горячую линию», если произошла ошибка. Так женщина оказалась на связи с очередным аферистом.

Далее пострадавшую убедили в том, что ее накопления находятся под угрозой, так как мошенникам якобы удалось получить фальшивую доверенность на ее вклады и квартиру. Женщине рекомендовали снять денежные средства со счета и сдать для нанесения «специальных меток». Собеседники не позволяли жертве завершить звонок и давали подробные инструкции.

«Под их давлением потерпевшая сняла сумму в размере более 7 млн рублей и перевела средства на счета мошенников. Около 1,5 млн рублей из этой суммы она передала курьеру, прибывшему к ней домой», — говорится в сообщении.

Когда аферисты перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее мать военного отдала 10 млн рублей мошенникам, обещавшим награду ее сыну. 

