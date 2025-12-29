Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в Киеве. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о подготовке ответа на атаку резиденции российского президента Владимира Путина, пишет «Страна.ua».

Журналисты обратили внимание, что сам Зеленский отрицает, что Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области.

До этого Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, для этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали 91 беспилотник дальнего действия. Все БПЛА были уничтожены российскими средства противовоздушной обороны (ПВО), уточнил министр.

Лавров отметил, что в связи с окончательным переходом Киева к политике террора Россия намерена пересмотреть свою переговорную позицию по урегулированию конфликта. Также глава МИД пообещал, что действия киевских властей не останутся без ответа. Он добавил, что объекты ответных ударов и время их нанесения уже определены Россией.

Лавров также заявил, что эта ситуация не отразится на переговорах с США, и они будут продолжены.

Ранее в Госдуме предложили признать Украину террористическим государством.