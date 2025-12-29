Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Зеленский сделал заявление на фоне обвинений Киева в попытке удара по резиденции Путина

Зеленский: Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в Киеве
Peter Dejong/AP

Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в Киеве. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о подготовке ответа на атаку резиденции российского президента Владимира Путина, пишет «Страна.ua».

Журналисты обратили внимание, что сам Зеленский отрицает, что Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области.

До этого Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, для этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали 91 беспилотник дальнего действия. Все БПЛА были уничтожены российскими средства противовоздушной обороны (ПВО), уточнил министр.

Лавров отметил, что в связи с окончательным переходом Киева к политике террора Россия намерена пересмотреть свою переговорную позицию по урегулированию конфликта. Также глава МИД пообещал, что действия киевских властей не останутся без ответа. Он добавил, что объекты ответных ударов и время их нанесения уже определены Россией.

Лавров также заявил, что эта ситуация не отразится на переговорах с США, и они будут продолжены.

Ранее в Госдуме предложили признать Украину террористическим государством.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27529579_rnd_7",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+