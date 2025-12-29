«Год будет не самым легким». Борис Титов — о переговорах по Украине, ставке ЦБ и шампанском

Переговоры по Украине ведут бизнесмены, а не политики, потому что они настроены на практическое решение проблем и лучше понимают риски. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Он подвел итоги 2025 года и объяснил, почему снижение ставки уже не поможет экономике, а также поделился мнением о том, что будет, когда санкции отменят.

— Борис Юрьевич, здравствуйте. Мы с вами виделись летом на ПМЭФ, и вы тогда говорили, что у нас мороз в экономике. А сейчас у нас мороз на улице. С какой температурой в экономике мы подошли к концу года?

— Мы пока еще в плюсовой зоне и пока еще мы чувствуем тепло некоторое, но мы в преддверии уже сильных морозов.

Главный итог 2025 года в экономике — у нас ничего не разбалансировалось. Ничего в моменте не пошло под откос. Но это абсолютно не означает, что беспокоиться не о чем, скорее наоборот. Потому что мы продолжаем защищаться. Ставим хорошие блоки, успешно группируемся. Но не двигаемся вперед. Все ждем возможности, когда можно будет перестать закрываться от ударов, а она все никак не наступает.

Вот самое яркое подтверждение: Банк России несколько дней назад снизил ключевую ставку — аж на полпроцента. Вроде как снизил. Но реальная-то ставка (разница между ключевой и инфляцией) не уменьшилась, а даже выросла! Сейчас она составляет 10,5%, это очень много. Для сравнения, в 2015–2019 годах было примерно 4,5%.

Почему это происходит? Потому что перед ЦБ поставлена задача номер один — не выпустить инфляцию из-под контроля. И все его действия подчинены этой логике, даже если они идут в ущерб прочим аспектам. Как я и сказал, одна отдельно взятая задача успешно решается. Но ее оборотной стороной является сокращение вложений в развитие будущих периодов.

Раз уж мы используем метафору с морозом, ей и воспользуемся. Лежит мясо в морозилке, лежит, не портится. Но для того, чтобы оно принесло владельцу пользу, его надо достать, разморозить, бросить на сковородку. Будут брызги, будет грязь, хлопоты с уборкой. Но без них мясо так и останется бесполезным предметом.

Вот только, правда, наезжать на один лишь ЦБ не надо, они не в вакууме существуют.

— Какой ваш прогноз на 2026 год?

— Мы ожидаем, что этот год будет не самым легким из всех, которые мы пережили.

— Есть такая шутка у экономистов, что 26-й будет лучше, чем 27-й.

— Может быть и так, но какой сейчас смысл гадать про 2027-й?

Такая длинная инвестиционная пауза, которая у нас в России сейчас, приводит к тому, что легко из нее не выйти. Как мы долго в нее входили, так и, к сожалению, обратно будем долго выходить. Даже снижение ставки ЦБ не приведет к восстановлению многих инвестиционных проектов, потому что они уже потеряны.

Сегодня проблемы не только в ключевой ставке… это и крепкий рубль, и повышение налоговой нагрузки. Сегодня нужны меры, чтобы запустить инвестиционную активность в стране. Нужно делать целевые государственные инвестиции в те отрасли, которые создают новую стоимость. Это, так скажем, окрашенные деньги, которые идут туда, где создаются новые активы. Это, кстати, возможно делать через покупку иностранной валюты, прежде всего юаней, чтобы убить двух зайцев: с одной стороны, снизить курс рубля, который сегодня очень негативно влияет на экономику и на экспорт, а с другой стороны, дать возможность предприятиям сегодня переоснаститься, то есть закупить китайское оборудование (и не только китайское).

В Пекинском университете есть центр, который занимается китайскими реформами, они говорят, что одним из самых важных решений с точки зрения китайского чуда было то, что они посчитали возможным каждый год увеличивать денежную массу на 15–20%. Но только с одним условием, что эти деньги не попадают на свободный рынок и в карманы конкретных потребителей, а идут через инвестиции в новые предприятия, в создание новой стоимости, они окрашены промышленным развитием.

И сегодня нам кажется, что такое решение могло бы быть очень эффективным для России.

— То есть нам пойти по пути китайского чуда?

— В денежно-кредитной политике, да. Понимаете, чтобы расти, нужны инвестиции. А когда их нет, никакого роста быть не может.

Мировой опыт говорит о том, что без внешних инвестиций стране развиваться очень сложно. Поэтому, конечно, мы должны быть открыты. Мы — часть глобальной экономики. Мы должны иметь свободный доступ к технологиям. Нам сегодня важны и финансовые ресурсы, и инвестиционные. Нам нужен доступ к новейшему и не только новейшему, даже к базовым технологиям.

Но сегодняшняя ситуация не очень способствует инвестициям Запада. И на самом деле и с Востока инвестиции идут не так чтобы уж очень легко, потому что все-таки санкции оказывают воздействие и на наших восточных соседей. Сегодня мы практически живем за собственный счет .

— Вы говорите про нехватку инвестиций, а вот президент США Дональд Трамп хочет «наладить» бизнес с Россией. Нужны нам такие инвестиции?

— Трамп пытается выстроить новые мировые балансы, в первую очередь с Китаем. Россия в этом плане может служить такой весомой «гирькой», которая способна склонять весы в ту или иную сторону. Но судить о реальных экономических взаимоотношениях сейчас рано, очень многое остается под ковром.

— Вы пару лет назад говорили, что мы уже никогда не развернемся на Запад. Продолжаете так думать?

— Во многих вещах уже да. Это не связано с тем, что мы любим или не любим. Китай сегодня сильно продвинулся вперед. И, допустим, оборудование для пищевой промышленности сегодня выгоднее покупать в Китае, это однозначно. Кроме этого, и в других областях они могут представить высокий уровень за значительно меньшую цену. Это вопрос конкуренции — где лучше, там и будем покупать.

Я действительно заявлял, что мы взглянули на Восток и, по большому счету, нас к этому стимулировали, но по многим вопросам возвращаться на Запад уже невыгодно и неэффективно. Запад уже не будет приоритетом. Мы привыкли смотреть на Запад, это складывалось годами, но мы не замечали, что в мире растет более выгодное предложение.

— Если мы помечтаем и представим, что все закончилось, санкции отменили… и что? Вжух, и все вернется как было? Coca Cola и прочее? — Да что ж вам далась эта Coca-Cola (которая по большому счету никуда и не уходила)? Россия — это, во-первых, кладовая ресурсов, во-вторых, огромный кусок суши, то есть фрагмент глобальных транспортных маршрутов. Вот эти факторы взвешиваются сейчас под ковром, а не кока-кола.

В Китае посмотрят настороженно на любые действия, которые идут вразрез с интересами Китая. Но именно потому, что никаких «вжух» не будет в принципе (все в лучшем случае будет меняться медленно и почти незаметно), то и болезненных реакций можно будет избежать.

— Продолжая тему снятия санкций. Сейчас проходят переговоры по Украине, и, как это ни странно, их ведут уже не дипломаты, а бизнесмены. Почему так произошло?

— Практические соображения берут верх. У нас политики, особенно последние поколения политиков в Европе, подвержены сильному эмоциональному воздействию, и за эмоциональной частью они упускают практические соображения.

Бизнес, который имеет более практический взгляд, лучше понимает риски, которые несет страна в экономической сфере. А экономическая сфера — это благополучие людей, их уровень жизни. Бизнес всегда работает, исходя из практических соображений, популизм им не характерен. Бизнес понимает, как решать проблемы в практическом плане.

Смотрите, как ведет переговоры украинская сторона. Украинцы, как только что-то новое появилось в переговорах, сразу сливают это в прессу. И оценивают общественное мнение, это главный инструмент. Только в последнее время американская сторона настояла, чтобы сливов не было. И теперь все вопросы решаются не в общественном мнении, а рационально.

Понятно, что в ходе заключения договоренностей будут какие-то потери и с одной стороны, и с другой стороны, но на них надо пойти. Это очень непопулярное решение. Со всех сторон. Вот поэтому надо решать сначала за столом переговоров, а не в общественном мнении.

— То есть бизнесмены спасут мир, да?

— Бизнесмены спасут мир. Действительно, бизнесмены много раз уже спасали экономику России.

— Как вы считаете, в 2026 году удастся договориться?

— Я надеюсь.

— Возвращаясь к новогодней теме. Меняются ли вкусы россиян к вину в праздники, стали ли они чаще выбирать другое вино вместо «классического шампанского»? — Не совсем понял, какое шампанское вы называете классическим. Вы имеете в виду, не заменяют ли россияне игристое на новогоднем столе сангрией или газированным коктейлем? Нет, конечно, это же ритуал. Хорошее вино на столе придает уверенность, что год сложится нормально.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на дегустации образцов продукции в Абрау-Дюрсо, 2012 год Валерий Левитин/РИА «Новости»

Мы, кстати, не так давно проводили маркетинговое исследование, сравнивали отношение потребителей к «Абрау-Дюрсо» и популярному сладкому игристому из Европы. Позиции примерно одинаковые. Причем, что интересно, итальянский конкурент чуть опережает нас в некоторых городах-миллионниках, но не в столице.

Российское виноделие за последние годы вообще сделало несомненный качественный рывок, и я думаю, что к обеспеченным потребителям пришло осознание: глобальный маркетинг — это далеко не все, на что нужно ориентироваться при выборе.

Я вам могу сказать, что наше шампанское, даже в ценовой категории 500 рублей, это очень качественное, реальное виноградное шампанское. Это наш ответ просекко. Вино для миллионеров стало вином для миллионов. Я желаю, чтобы у каждого жителя России на новогоднем столе была наша бутылка.