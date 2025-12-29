В Госдуме объяснили слова главы Роспотребнадзора о готовности России к новым эпидемиям

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство готово справиться с эпидемиями опаснее COVID-19. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в разговоре с «Газетой.Ru», отметила, что речь идет о «гипотетических» вирусах, а не конкретных, которые могли бы угрожать россиянам.

«Безусловно, речь идет как раз о тех инфекциях, которые могут возникнуть. И Анна Попова как раз говорит о потенциальных инфекциях, к которым Роспотребнадзор Российской Федерации сегодня готов. Это показала ковидная инфекция, как быстро все мобилизуется, как работают на перспективу наши институты, медицинское сообщество, производятся лекарственные препараты. Сегодня стоит на повестке не конкретное заболевание. Мы знаем те инфекции, которые уже были побеждены, но при ряде обстоятельств они могут возникать. И поэтому к любым ситуациям наш Роспотребнадзор готов во все оружии», — подчеркнула она.

Однако сейчас уже есть вирусы, которые в теории могут начать распространяться. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Есть африканские геморрагические лихорадки, ряд вирусов, поражающих бронхолегочную систему, которые могут начать распространение. Есть потенциальная опасность появления новых агрессивных штаммов давно известных респираторных инфекций (гриппа, ковида и других). Есть и угроза искусственного создания новых опасных инфекций. Общая готовность должна быть — независимо от того, что может произойти», — заключил он.

23 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что вирус COVID-19 вышел из категории пандемического и стал сезонным – новых мутаций не было выявлено. 28 декабря глава ведомства Анна Попова сообщила, что Россия готова к более опасным эпидемиям, не допуская самоизоляции, ограничений, экономических потерь и рисков для граждан. По ее словам, в Роспотребнадзоре готовы к борьбе с новыми эпидемиями.

Ранее академик РАН опроверг данные о волне заболеваемости «гонконгским гриппом» в России.