«Дублер Зеленского». Залужный готовится покинуть пост посла и вернуться на Украину

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, как пишут СМИ, попросил президента Украины освободить его от должности посла в Великобритании. Ожидается, что он может покинуть пост уже в январе, после чего вернуться в Киев. Какую должность он займет — неизвестно, но данные опросов показывают, что он является наиболее вероятным победителем возможных выборов.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный может вскоре уйти в отставку с поста посла в Великобритании. Об этом сообщает Radio NV со ссылкой на четыре источника.

По данным вещателя, чиновник еще несколько недель назад попросил президента Украины Владимира Зеленского об отставке:

«Они с президентом обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил».

Сам Залужный, по словам собеседников радиостанции, думал над получением должности посла в США либо над возвращением на пост главнокомандующего. Однако такие решения приняты не были.

Ожидается, что экс-главком ВСУ покинет дипломатический пост уже в начале января, после чего вернется в Киев.

Может ли Залужный стать президентом

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в разговорес «Газетой.Ru» предположил, что Залужный может стать президентом страны в случае ухода Зеленского.

«Он (Залужный. — «Газета.Ru») не является самостоятельным политиком. Это креатура британцев. Он не оппонент Зеленского, он дублер Зеленского . Это кандидатура на случай, если, допустим, по каким-то причинам Зеленский уходит. У британцев есть другая кандидатура – Залужный», — заявил наш собеседник.

Килинкаров выразил мнение, что после окончания украинского конфликта стране не нужен будет «президент-прапорщик» Залужный. Украину должен возглавить человек, который сможет заниматься восстановлением государства. Также по его оценкам, решение Залужного вернуться в Киев не означает, что у него есть политические амбиции.

«Я считаю, это очень переоцененная фигура на самом деле. Как мне кажется, у него абсолютно нет никаких шансов на политическую реализацию. Он их упустил ровно в тот момент, когда согласился пойти на пост посла в Британии»,

— добавил Килинкаров.

Еще в августе газета The Guardian писала, что администрация президента США Дональда Трампа уже ищет преемника Зеленскому. При этом она попыталась связаться с Залужным, однако, по данным издания, после консультации с окружением Зеленского тот отказался отвечать на звонок. Тем не менее, многие по-прежнему видят в Залужном наиболее вероятного кандидата на президентский пост.

Сам посол Украины в Великобритании в октябре в своем Telegram-канале заявил, что не готовится к выдвижению своей кандидатуры на возможных выборах . При этом он выразил мнение, что проведение голосования до окончания боевых действий невозможно.

Украинский социолог Алексей Антипович в интервью агентству «РБК-Украина» заявил, что в преддверии возможных выборов Залужный, наряду с Зеленским и начальником Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кириллом Будановым, имеет самый высокий уровень доверия населения. При этом экс-главкома ВСУ воспринимают как «отца нации» , утверждает эксперт.

Проведенный в ноябре опрос, о результатах которого написал журнал The Economist, продемонстрировал, что на фоне коррупционного скандала на Украине уровень доверия населения к Зеленскому сократился вдвое. В результате Залужный и Буданов гарантированно обошли бы действующего главу государства на гипотетических выборах президента.

Аналогичные данные показал и опрос, проведенный украинским центром социальных исследований SOCIS. Из него следует, что в случае проведения голосования во втором туре Залужный победил бы Зеленского с результатом 64,2% против 35,8%. Если бы вместо экс-главкома в выборах принял участие Буданов, он бы получил 56,2% голосов, в то время как Зеленский — 43,8%.